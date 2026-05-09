Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı: AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında "Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nun açıklandığı 9 Mayıs Avrupa Günü, Avrupa Birliği'nin sembollerinden biri olduğu kadar kıtamızda barış, iş birliği ve karşılıklı saygıya dayalı ortak bir gelecek inşa etme hedefinin de somut göstergesidir. Bundan 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliği'nin dayandığı kurallar, çok boyutlu krizlerle aynı anda sınanmaktadır. Küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir. Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Türkiye, bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmektedir.

"BİRLİĞİN TÜRKİYE'YE İHTİYACI DAHA FAZLADIR"

Bugün gelinen noktada, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır. Türkiye olarak, ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği'yle ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz. Bu düşüncelerle 9 Mayıs Avrupa Günü'nün, ortak coğrafyamızda barış, huzur ve dayanışmaya vesile olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımız başta olmak üzere, Avrupa halklarının Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum.

