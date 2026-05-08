Savaş yeniden başladı! İran ile ABD arasında Hürmüz'de şiddetli çatışma
İran - Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail savaşı yeniden alevlendi. İran ile ABD güçleri arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandığını ifade edildi.
ABD ve İsrail'in, 28 Şubat'ta Tahran'daki bir ilkokula düzenlediği saldırıyla başlayan İran, ABD-İsrail savaşı son 24 saatte İran'a yönelik saldırılarla yeniden başladı.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nda yer alan haberde, Hürmüz Boğazı’nda İran Silahlı Kuvvetleri ile ABD arasında yaşanan çatışmalar durdu.
Haber ayrıca, ABD Donanması’na ait gemilerin Basra Körfezi’ne girme girişiminde bulunması veya İran gemilerini taciz etmesi durumunda İran Silahlı Kuvvetleri’nin karşılık vereceğini, dolayısıyla çatışmaların tekrara başlama ihtimalinin bulunduğu belirtildi.
Aralıkla çatışma yaşanıyor
İran basını, İran Silahlı Kuvvetleri ile ABD güçleri arasında son saatlerde Hürmüz Boğazı'nda aralıklarla çatışmalar yaşandığını bildirdi.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberinde, "Son bir saattir, Hürmüz Boğazı'nda İran Silahlı Kuvvetleri ile Amerikan gemileri arasında dağınık çatışmalar yaşanıyor." ifadelerine yer verildi.