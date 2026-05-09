Sorgu bitti, Özkan Yalım'ın avukatını aradım, 'ne konuştunuz?' dedim. "Abi Dehşet" dedi
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı makam aracının 6.7 milyon liralık lüks dizayn bedelinin belediye kasasından ödendiğini iddia etti. Özgür Özel ise katıldığı bir canlı yayında olayı doğruladı.

Siyaset dünyası, yerel yönetim kaynaklarının genel merkez yöneticileri için seferber edildiği iddialarıyla sarsılıyor. Gazeteci Barış Yarkadaş’ın gündeme getirdiği çarpıcı bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullanımındaki Mercedes marka VIP aracın lüks iç dizayn bedeli Uşak Belediyesi tarafından karşılandı. Yarkadaş, söz konusu ödemenin belgeleriyle birlikte adli süreçlere yansıdığını ifade etti.

Barış Yarkadaş, katıldığı bir yayında Özkan Yalım’ın avukatlarıyla yaptığı görüşmeyi aktarırken, "Faturayı önümüze koydular. Uşak Belediyesi’nden ödenen para o zamanın parasıyla tam 6 milyon 700 bin TL," ifadelerini kullandı. Avukatların sorgu süreci sonrası paylaştığı bu bilgilerin, belediye kaynaklarının kullanımına dair ciddi soru işaretleri doğurduğu belirtiliyor.

Özgür Özel'den "Kamu zararı" savunması

İddiaların odağındaki VIP aracın iç dizaynı için harcanan rakamın 170 bin Euro + KDV olduğu ifade ediliyor. Özgür Özel, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada harcamayı reddetmemiş, aksine itiraf niteliğinde bir savunma yapmıştı. Özel, "Bir kamu zararı varsa öderiz. Devletin bu cebinden alınır öbür cebine girer. Bu partinin geliri de devlet tarafından veriliyor," diyerek tepki çekmişti.

Hukuki ve etik tartışmalar

Uşak Belediyesi’nin bütçesinden ödendiği öne sürülen bu devasa tutar, "Hazine yardımının şahsi lüks harcamalar için belediye üzerinden aktarılması ne kadar etik?" sorusunu gündeme taşıdı. Hukukçular, belediye bütçesinin doğrudan bir siyasi parti genel başkanının şahsi konforu için kullanılmasının "görevi kötüye kullanma" ve "kamu zararı" kapsamında değerlendirilebileceğine dikkat çekiyor.

Mehmet

Şimdi anladım bunun niye bu kadar bağırdiğını kendide pisliğin içinde her pisliği yap sonra sağına soluna saldır oh be ne güzel patates yok öğle şimdi sıra sende
