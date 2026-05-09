Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye katılmak isteyen Burcu Köksal'ı aradı! Tek cümle söyledi

AK Parti’ye katılacağı ifade edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı öne sürüldü. Kılıçdaroğlu’nun Köksal’a, “AK Parti’ye geçmek yerine bağımsız kalsanız daha uygun olurdu” dediği iddia edildi.

Gazeteci Fatih Atik, canlı yayında yaptığı açıklamada Burcu Köksal ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini söyledi. Atik, Kılıçdaroğlu’nun kendisine yaptığı açıklamada Köksal’ın CHP’den istifa sürecine üzüldüğünü ifade ettiğini aktardı.

İddiaya göre görüşmede Burcu Köksal, mevcut CHP yönetimiyle artık siyaset yapma imkanının kalmadığını söyledi.

Fatih Atik’in aktardığına göre Kemal Kılıçdaroğlu, Köksal’ın istifa kararını anlayışla karşıladığını ancak AK Parti’ye geçmek yerine bağımsız belediye başkanı olarak devam etmesinin daha doğru olacağını dile getirdi.

Atik açıklamasında, “Kemal Bey, ‘İstifa etmeni anlıyorum ama keşke bağımsız kalsaydınız daha uygun olurdu’ dedi” ifadelerini kullandı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU DETAYI

Atik ayrıca Kılıçdaroğlu’nun benzer bir yaklaşımı daha önce Özlem Çerçioğlu için de sergilediğini öne sürdü. Açıklamada, Çerçioğlu’na da bağımsız kalmasının önerildiği ancak sonrasında AK Parti’ye katıldığı ifade edildi.

Burcu Köksal’ın salı günü AK Parti’ye katılması bekleniyor.