  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Kacır’dan teknoloji hamlesi! Türk girişimlerine 750 milyon dolarlık dev kaynak: "Siyonist sermaye değil, milli inovasyon şahlanıyor!" Hürmüz Boğazı'nda Çin'e ait gemi vuruldu Saha Expo'da Türk gücü rüzgârı! Ukraynalı kadından Koluman zırhlısı için olay sözler Dev şirket kötü haberi duyurdu! 1300 çalışan işten çıkarılacak Fatih Erbakan'ın "Milli Görüş" gömleği dar geldi! Cumhur İttifakı'na sırt dönen Erbakan rotayı Mansur Yavaş'a kırdı Bakan Gürlek 'hayırlı olsun' diyerek yeni gelişmeyi duyurdu Türkiye Pavyonu da kapalı kaldı! Venedik Bienali’nde İsrail protestosu Suriye'de sıcak gelişme! O hain yakalandı Siyonistlerin hamisi ABD’den Lübnan’a "çözüm" maskeli kuşatma! 14-15 Mayıs'ta masaya oturacaklar: "Amaç Hizbullah’ı bitirip İsrail’i rahatlatmak!" Mısır'da Yıldırımhan heyecanı: Müslümanların onur kaynağı...
Siyaset Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye katılmak isteyen Burcu Köksal'ı aradı! Tek cümle söyledi
Siyaset

Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye katılmak isteyen Burcu Köksal'ı aradı! Tek cümle söyledi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye katılmak isteyen Burcu Köksal'ı aradı! Tek cümle söyledi

CHP'deki yolsuzluk, adam kayırma, ahlaksız ilişkiler ve daha birçok rezillik partilileri bıktırdı. CHP'nin önde gelen isimlerinden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal bile partiden ayrılıp AK Parti'ye katılma kararı aldı. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kararın ardından Köksal'ı aradı.

AK Parti’ye katılacağı ifade edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı öne sürüldü. Kılıçdaroğlu’nun Köksal’a, “AK Parti’ye geçmek yerine bağımsız kalsanız daha uygun olurdu” dediği iddia edildi.

Gazeteci Fatih Atik, canlı yayında yaptığı açıklamada Burcu Köksal ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini söyledi. Atik, Kılıçdaroğlu’nun kendisine yaptığı açıklamada Köksal’ın CHP’den istifa sürecine üzüldüğünü ifade ettiğini aktardı.

 

İddiaya göre görüşmede Burcu Köksal, mevcut CHP yönetimiyle artık siyaset yapma imkanının kalmadığını söyledi.

Fatih Atik’in aktardığına göre Kemal Kılıçdaroğlu, Köksal’ın istifa kararını anlayışla karşıladığını ancak AK Parti’ye geçmek yerine bağımsız belediye başkanı olarak devam etmesinin daha doğru olacağını dile getirdi.

Atik açıklamasında, “Kemal Bey, ‘İstifa etmeni anlıyorum ama keşke bağımsız kalsaydınız daha uygun olurdu’ dedi” ifadelerini kullandı.

 

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU DETAYI

Atik ayrıca Kılıçdaroğlu’nun benzer bir yaklaşımı daha önce Özlem Çerçioğlu için de sergilediğini öne sürdü. Açıklamada, Çerçioğlu’na da bağımsız kalmasının önerildiği ancak sonrasında AK Parti’ye katıldığı ifade edildi.

Burcu Köksal’ın salı günü AK Parti’ye katılması bekleniyor.

CHP milleti kışkırtma peşinde
CHP milleti kışkırtma peşinde

Gündem

CHP milleti kışkırtma peşinde

Gökhan Böcek, rüşvet çarkını itiraf etti: Babamın adaylığı için CHP Genel merkezine 1 milyon euro götürdüm
Gökhan Böcek, rüşvet çarkını itiraf etti: Babamın adaylığı için CHP Genel merkezine 1 milyon euro götürdüm

Gündem

Gökhan Böcek, rüşvet çarkını itiraf etti: Babamın adaylığı için CHP Genel merkezine 1 milyon euro götürdüm

CHP'de itirafçı depremi: "Sıra küçük sazanda!"
CHP'de itirafçı depremi: "Sıra küçük sazanda!"

Gündem

CHP'de itirafçı depremi: "Sıra küçük sazanda!"

CHP'de büyük çözülme: Tamamen savruldular! Kimler AK PARTİ'ye geçti?
CHP'de büyük çözülme: Tamamen savruldular! Kimler AK PARTİ'ye geçti?

Gündem

CHP'de büyük çözülme: Tamamen savruldular! Kimler AK PARTİ'ye geçti?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23