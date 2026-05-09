Barış yemeğinde 3 kişi öldü! Nedeni belli oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şanlıurfa'da barış yemeğinde silahlı kavgada 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti.

MİNİBÜSE ATEŞ AÇILDI Olay, 8 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Konaç Mahallesi’nde meydana geldi.

Mustafa Kada yönetimindeki 49 ABK 705 minibüse ateş açıldı.

SİLAHLI KAVGA YAŞANDI Minibüstekiler de karşılık verdi, silahlı kavga yaşandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2'Sİ KARDEŞ 3 KİŞİ ÖLDÜ Ekiplerin yaptığı incelemede, aracın sürücüsü Mustafa Kada ile yanındaki kardeşi Osman Kada ve Veysi Yeşiltepe’nin hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.

BARIŞ YEMEĞİ ÖNCESİ SİLAHLI KAVGA Kada ve Yeşiltepe aileleri arasındaki arazi ve muhtarlık seçimleri döneminde anlaşmazlıktan doğan husumet bulunduğu, bölgenin ileri gelenlerinin devreye girmesiyle tarafların yarın barış yemeğinde bir araya gelmesinin planlandığı öğrenildi.

Ancak barışa yemeğine bir gün kala M.Y., kardeşi Veysi Yeşiltepe ile birlikte Konaç Mahallesi'ne gittiği, burada servis minibüsüyle çalışan kardeşler Mustafa ve Osman Kada'nın bulunduğu noktaya gelen Yeşiltepe kardeşlerin yanlarında getirdikleri silahlarla ateş açtığı, karşı tarafından karşılık verdiği, Osman Kada, Mustafa Kada ve Veysi Yeşiltepe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Kardeşinin vurulduğunu gören M.Y. olay yerinden kaçarken, hayatını kaybedenler toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

+90 (553) 313 94 23