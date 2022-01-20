Fırında kabak tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Fırında kabak tatlısı tarif

Fırında kabak tatlısı malzemeleri

Bir kilo bal kabağı

Bir su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi

Üzeri için: Tahin

Fırında kabak tatlısı nasıl yapılır?

Kabak dilimleri soyun ve yıkayın. Ardından orta kalınlıkta dilimleyin. Kabakları bir tencereye alın ve üzerlerine toz şekeri gezdirin. Tencerenin kapağını kapatın ve bir gece boyunca kabaklar suyunu bırakana kadar bekletin. Ertesi gün kabaklara hiç su eklemeden ocağa alın. Orta ateşte yaklaşık 20 dakika, kabaklar yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan indirdiğiniz kabakları fırın tepsisine aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Kabaklar soğuyunca üzerine dövülmüş ceviz ve tahin ekleyerek servis yapabilirsiniz.

Fırında kabak tatlısı püf noktaları

Lezzetli bir fırında kabak tatlısı tarifi için şekerle beklettiğiniz kabaklara pişirme aşamasında su eklememelisiniz. Tatlıyı tamamen soğuduktan sonra servis ederseniz tadı iyi bir şekilde oturmuş olacaktır. Tatlının üzerine kavrulmuş susam serpmek lezzetini ikiye katlar.

Fırında kabak tatlısı kalori oranı

Bir porsiyon kabak tatlısı ortalama 250 kalori kadardır.