Noodle ürünlerine dikkat... Çocukları tansiyon hastası yapıyor: Damarları tıkıyor
Çocukları tansiyon hastası yapan bu ürün için daha dikkatli olmak zorundayız.

Hazır noodle ürünleri, pratik hazırlanışı ve düşük maliyeti nedeniyle özellikle gençler ve çalışanlar arasında sıkça tercih ediliyor. Ancak uzmanlar, aşırı noodle tüketiminin sağlık üzerinde bazı olumsuz etkiler oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Yüksek sodyum oranı, katkı maddeleri ve düşük besin değeri nedeniyle düzenli tüketimin uzun vadede çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor. Dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar, hazır gıdaların kontrollü şekilde tüketilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Noodle tüketmenin zararları son dönemde sağlık uzmanlarının dikkat çektiği konular arasında yer alıyor. Hazır noodle ürünleri yüksek tuz, katkı maddesi ve doymuş yağ içeriği nedeniyle aşırı tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Uzmanlar, sık noodle tüketiminin yüksek tansiyon, sindirim problemleri ve düzensiz beslenme riskini artırabileceğini belirtiyor. Özellikle çocuklar ve gençlerde sağlıklı beslenme alışkanlıklarının korunması için hazır gıda tüketiminin sınırlandırılması öneriliyor. Noodle zararları, sağlıklı beslenme önerileri ve hazır gıdaların etkileri hakkında bilinçli hareket etmek büyük önem taşıyor.

Pratikliği sebebiyle mutfakların vazgeçilmezi haline gelen hazır noodle çocuk sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlara göre, sodyum yüklemesi ve katkı maddeleriyle birleşen bu beslenme modelinin, çocuklarda damar sağlığını bozuyor! Kronik hipertansiyona zemin hazırladığına dikkat çekerek aileleri bu gizli tehlikeye karşı daha bilinçli olmaya davet ediyor.

Genellikle "yetişkin hastalığı" olarak bilinen hipertansiyon, artık çocukluk çağının en büyük sağlık sorunlarından biri haline geldi. Yanlış beslenme alışkanlıkları, damar sertliğinin temellerini henüz oyun çağında atıyor.

Pratik olması nedeniyle hem ailelerin hem de öğrencilerin gözdesi olan hazır noodle (hazır makarna), içeriğindeki aşırı sodyum (tuz) miktarı ile tam bir tansiyon bombası niteliğinde.

Noodle paketlerinden çıkan sos çeşnileri, bir çocuğun günlük alması gereken tuz miktarının neredeyse tamamını tek bir öğünde sunuyor.

İçeriğindeki lezzet artırıcılar (Monosodyum Glutamat), çocuklarda doyma hissini baskılayarak daha fazla tüketme isteği uyandırıyor. Bu döngü, obezite ve beraberinde hipertansiyonu tetikliyor

