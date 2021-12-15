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Kadın - Aile 'Bugün ne pişirsem' diyenlere; Tavuk çorbası
Kadın - Aile

'Bugün ne pişirsem' diyenlere; Tavuk çorbası

Bugün şifalı tavuk suyuna çorba tarifimiz var.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 13:01:00 - 2021-12-15 13:08:42
'Bugün ne pişirsem' diyenlere; Tavuk çorbası

Havaların soğuduğu şu günlerde içimizi ısıtacak bir #çorba tarifine ne dersiniz?

Terbiyeli tavuk çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 1 adet tavuk göğsü veya 2 adet but (ben but kullandım)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı şehriye
  • Yarım limon
  • Tuz
  • Pul biber
  • Karabiber
  • Kekik

Yapılışı

Etimizi haşlıyoruz. Ne çok ufak ne de çok büyük olacak şekilde didikliyoruz. Tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı eritip kızdırıyoruz. 2 yemek kaşığı unu koyup kavuruyoruz. Ardından şehriyeleri ilave edip sonra da haşladığımız tavukların suyunu koyup güzelce karıştırıyoruz. 1-2 taşım kaynadıktan sonra yarım limon sıkıp didiklediğimiz tavukları ilave ediyoruz. O bir tarafta kaynarken biz ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağı tuz, pul biber, karabiber ve kekik ilave edip kızdırıp çorbamıza ekliyoruz. 1-2 taşım daha kaynadıktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Tavuk çorbasına zencefil konur mu?

Büyük tencereye tavuk, soğan, havuç, kereviz sarımsak, biber, zencefil, maydanoz, kişniş, tuz ve karabiberi ekleyin. Üzerine soğuk su ekleyin.

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