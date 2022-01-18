Kış çorbası tarifi- Kış mevsiminde bağışıklığa kalkan olan çorbalar

Kış aylarında çorba içmek, vücudun ısısını arttırır ve üşümeyi azaltır. Isınmanın yanı sıra vücudun serotonin seviyesini arttırır ve mutluluk verir. Yemek öncesinde içilen bir porsiyon çorba, vücudun ihtiyaç duyduğu sıvı miktarını dengeler.

Hasta olmamak için yaptığımız en temel şey sağlıklı beslenme oluyor. Sağlıklı beslenmenin temel şartı ise sıcak çorba içmek ve çorbaya pulbiber, limon ve sirke eklemektir.

Soğan çorbası tarifi

Malzemeler:

1 adet kuru soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı un

3 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı su

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Soğan çorbası nasıl yapılır?

Soğanı ortadan ikiye böldükten sonra yarım daire olacak şekilde doğrayın. 2 kaşık yağı tencereye alın ve soğanlar pembeleşene kadar kavurun. Soğan hafif pembeleştiğinde unu ekleyin. 2 dakika kadar daha birlikte kavurun. Daha sonra ısınmış olan tavuk suyunu ve suyu ekleyin. Kısık ateşte 5 dakika kadar kadar kaynatın ve ardından istediğiniz baharatları ve tuzu ekleyin. Kaynamış çorbanın altını kapattıktan sonra 5 dakika kadar dinlendirebilirsiniz. İsterseniz kruton (kızarmış ekmek küpleri) ekleyerek servis edebilirsiniz.

Anadolu çorbası tarifi

Yapımı için malzemeler

Yarım su bardağı aşurelik buğday

Yarım su bardağı nohut

2 su bardağı kırmızı mercimek

Yeteri kadar su

1 adet limonun suyu

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 adet soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Anadolu çorbası tarifi nasıl yapılır?

Buğday ve nohudu bir gece önceden ayrı ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün süzüp yine ayrı tencerelerde haşlayın. Kırmızı mercimeği de üçüncü bir tencereye alın. Üzerine su, limon suyu ve tuzu ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Haşladığınız buğday ve nohudu da çorbaya ekleyin ve bir-iki taşım kaynatın. Bu arada soğanı yemeklik doğrayın. Zeytinyağını kızdırıp soğanı yağda kavurun. Soğana salça, nane, pul biber ve 1 su bardağı su koyup sos kıvamına gelene kadar kısık ateşte pişirin. Ardından bu sosu çorbanıza ekleyip karıştırdıktan sonra hepsini birkaç dakika daha pişirin.Çorbanız hazır. Afiyet olsun…

Sütlü Brokoli çorbası

Malzemeler:

1 büyük dal brokoli

1 adet havuç

2 diş sarımsak

1 adet havuç

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı su veya tavuk suyu

2 su bardağı süt

Tuz, karabiber

Sütlü brokoli çorbası nasıl yapılır?

Brokoliyi dallarından ayırın ve 5 dakika kadar haşlayın, suyunu süzüp kenara ayırın. Tencereye yağları ekledikten sonra soğanları yemeklik doğrayın ve birlikte kavurmaya başlayın. Rendelenmiş bir havucu da ekleyin ve birlikte diriliğini kaybetmeleri için iyice kavurun. İki diş sarımsağı rendeledikten sonra bu karışıma ekleyin, birkaç dakika birlikte kavurmaya devam edin. Bu karışıma unu da ekleyin, hafifçe kavurun. Suyu ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Kaynamaya başlayan suyan brokolileri ekleyin. 4-5 dakika boyunca bu suda pişen brokoliye iki bardak sütü de ekleyerek biraz daha pişirmeye devam edin. Toplamda 10 dakika olması yeterli oalcaktır. Son olarak istediğiniz baharatları da ekleyin ve biraz kaynadıktan sonra altını kapatın. İstediğiniz pürüzsüz kıvam için blenderdan geçirebilirsiniz. Afiyet olsun.