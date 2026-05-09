Ülkede Hantavirüs vaka sayısı iki katına çıktı Korkutan rakam

Arjantin'de hantavirüs vakaları geçen yıl neredeyse iki katına çıktı; ülke 2018'den bu yana en yüksek enfeksiyon sayısının yanı sıra 32 ölüm kaydetti.

Bu artış, Arjantinli yetkililerin, ülkede geniş çapta seyahat eden ve daha sonra 1 Nisan'da Arjantin'in güneyindeki Ushuaia limanından ayrılan ve şu anda İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru yol alan MV Hondius adlı yolcu gemisinde virüs salgını sırasında hayatını kaybeden bir çiftin izlerini sürmek için yoğun çaba sarf ettiği bir dönemde yaşanıyor .

Uzmanlar, genellikle enfekte kemirgenlerin idrarına veya dışkısına maruz kalma sonucu ortaya çıkan bu hastalığın vakalarındaki artıştan iklim değişikliğini ve yaşam alanlarının tahribatını sorumlu tutuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Haziran 2025'te başlayan mevcut sezonda şimdiden 101 doğrulanmış hantavirüs vakası görüldü ; bu sayı geçen sezonun aynı döneminde sadece 57 idi.

Ülke bu yıl alışılmadık derecede yüksek sayıda vaka kaydetmekle kalmadı, aynı zamanda son yılların en yüksek ölüm oranlarından birini de kaydetti; ölüm sayısı bir önceki yıla göre %10 artış gösterdi.

Bakanlığın verilerine göre, Ushuaia'da son on yıllarda hantavirüs vakası kaydedilmemiş olsa da, virüs Arjantin'in diğer bazı bölgelerinde endemik olarak bulunmaktadır.

Arjantinli yetkililer, çiftin yolcu gemisine katılmadan önce komşu Şili ile olan sınırdan birkaç kez geçerek ülkenin çeşitli bölgelerini ziyaret ettiğine ve Uruguay'a da uğradığına inanıyor.

Arjantin'in dört coğrafi bölgesi tarihsel olarak bulaşma açısından yüksek riskli bölgelerdir: Kuzeybatı (Salta, Jujuy ve Tucumán eyaletlerinde), Kuzeydoğu (Misiones, Formosa ve Chaco), Merkez (Buenos Aires, Santa Fe ve Entre Ríos) ve Güney (Neuquén, Río Negro ve Chubut).

Gemideki salgın sırasında hayatını kaybeden Hollandalı çiftin, seyahatleri sırasında hem Misiones'i hem de Neuquén'i ziyaret ettikleri düşünülüyor.

Uzun yıllar boyunca hantavirüs, Arjantin'in güney ucundaki Patagonya ile ilişkilendirilmişti; 2018'deki ölümcül salgın 11 kişinin ölümüne ve düzinelerce enfeksiyona yol açmıştı.

Ancak bu sezon vakaların çoğu ülkenin orta bölgesinde tespit edildi ve Buenos Aires eyaleti 42 vaka ile en yüksek sayıya sahip oldu.