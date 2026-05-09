Hakaret, Özgür’ün karakteri olmuş

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

CHP’li belediyelerde çevrilen fırıldakların, yapılan usulsüzlüklerin ve arsızlıkların ifşa olması emanetçi Genel Başkan Özgür Özel’in kimyasını bozdu. Özel’in hışmından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da payını aldı. Özel’in, hırsızlıklara ve ahlâksızlıklara katlanamayarak CHP’den ayrılma kararı alan Köksal’a WhatsApp üzerinden “2 seneye kadar iktidara geleceğim, sen o zaman göreceksin gününü” mesajını göndererek gözdağı verdiği ortaya çıktı.

KÖKSAL DA İSYAN ETTİ

CHP’nin kokuşmuşluğunu görerek istifa kararı alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a WhatsApp üzerinden sayıp söven Özel’in, Burcu Köksal’ı da tehdit etmesi şaşırtmadı. Özel, Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne düzenlenen yolsuzluk operasyonun ardından dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e, “Akın sert kayaya çarptın oğlum” demişti. Yolsuzluk iddialarını haberleştiren Akit’in ismini hecelere bölmek suretiyle hakaret etmişti. İSÖ davasında da mahkeme heyetine “Yarın kimin kimi yargılayacağı belli olmaz” diye bağırıp çağırmıştı. Özarslan’a da “Yalaka, budala, şarlatan...” deyip küfretme cüretinde bulunmuştu.

Tüm bunlar hafızalarda yerini koruyadursun Özel’in, Köksal’ı korkutma girişimi sabırları taşırdı. Siyasiler ise, Özel’in sinirlerine hakim olması gerektiğini belirterek, bir psikoloğa görünme tavsiyesinde bulundu. Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, bakın bu konu da neler söylüyor:

“PSİKOLOĞA GÖRÜNSÜN”

“Köksal’a gönderdiği mesaj yakışıksız. Anladığımız kadarıyla içinde büyük bir nefret barındırıyor ve bundan herkes payını alıyor. Demek ki sıkıntılı ve aciz hâlde. Kin ve intikam dili kimseye fayda sağlamaz. Kendi belediye başkanını dahi tehdit eden birinin rakiplerine ne yapacağını Allah bilir. Rabbim, Özel’den ve CHP’den halkımızı korusun! Tek parti dönemi hâlen belleğimizde. Mütedeyyinlere çektirilen çileler hatırımızda. O tarihlerde siyasi arayışlarda olanlara imkân verilmediği muhakkak. Demek ki Özel’in hayalinde böyle bir tablo var. Bu tablo seçmenleri ürkütmektedir. Yani belediye başkanları istifa eder, başka bir yere geçer. Bunu sorun yapmak, başkanlara küfür veya tehdit yağdırmak çok tuhaftır. Belli ki Özel, kontrolünü ve iradesini yitirmektedir. Belli ki koltuğunu tekrar Kılıçdaroğlu’na kaptırma kaygısı ve Silivri’nin baskısı Özel’i germektedir. Uşak, Antalya Belediye Başkanlarının itirafçı olmaları da Özel’I panikletmektedir. Çünkü her şeyi anlattıkları takdirde kaçacak delik arayacaktır. Nihayetinde zıvanadan çıkmıştır ama korkunun ecele faydası yoktur. Özel’in doktora görünmesinde, tedavi olmasında fayda var. Çok bunaldığı ortadadır. Artık hatasını anlamalıdır ve toparlanmalıdır. Yoksa ilerisi iyi olmayacak. CHP’de gelen gideni aratıyor.”

“ACI AKIBETTEN KAÇAMAYACAK”

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de şunları dile getirdi: “Çok fevri. Ayrılma kararı alanlara neler diyor neler! Keçiören’in ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanına da tehdit savuruyor. Bu yenilginin, paniğin ürünü. Özel’in ruh hâli iyi olmadığı için önüne geleni hedef aldığı tartışılmaz. Anlaşılan o ki Ekrem İmamoğlu ve diğer başkanların skandalları Özel’in kontrolünü kaybetmesine neden olmuş. Tabii CHP’nin başka belediyelerinde de yolsuzluklar var. Toplum da bunun farkında. İSKİ yolsuzluğunun devede kulak olduğunun şuurunda. Belediyelerde kötü imtihan verildiğinin de. CHP de bunu biliyor. İtibar ve oy kaybından dolayı köpürüyor. Hıncını istifa edenden çıkarıyor. Tabii aç tavuk kendisini darı ambarında sanırmış. Özel, CHP’nin iktidara geleceğini iddia edip duruyor ama acı akıbetten kaçamayacak. Tüm belediyeler elinden gidecek. O nedenle aklıselime davet ediyoruz. Genel başkan olduğunu unutmamasını diliyoruz.”