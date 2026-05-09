Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Altan Tan

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta eski milletvekili Altan Tan konuk oluyor.

Terörsüz Türkiye Süreci hangi aşamada? PKK gerçekten silah bıraktı mı? Bahçeli’nin, Öcalan için önerdiği ‘statü’ ne anlama geliyor? Suriye ve İran’daki PKK uzantıları nasıl bir tavır içinde? Kürt sorununun temelinde ne var? Devlet ve örgüt bundan sonra hangi adımları atmalı?

Gündeme dair onlarca soruyu Muharrem Coşkun soracak, Altan Tan cevaplayacak.

ALTAN TAN KİMDİR:

Altan Tan 11 Eylül 1958 tarihinde Batman'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Diyarbakır'da tamamladı. Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. 1984-1985 yılları arasında Ankara Keçiören Belediyesi'nde Melih Gökçek'in başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 1987 senesinde Refah Partisi'ne girerek partinin Güneydoğu müfettişi oldu. 1991 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde RP'nin MHP'yle ittifak kurması üzerine istifa etti.

Daha sonra 1993 yılında Aydın Menderes tarafından kurulan Büyük Değişim Partisi'nin genel başkan yardımcılığı makamına getirildi. BDP'nin kendini feshetmesinden sonra Menderes ile birlikte Demokrat Parti'ye geçti. 2000-2002 yıları arasında da HADEP Parti Meclisi'nde görev aldı. 12 Haziran 2011 tarihindeki seçimlerde Diyarbakır milletvekili olmuştur. Ayrıca Altan Tan Demokrasi, Yeni Gündem, Yeni Şafak, Zaman, Özgür Politika, Özgün Duruş, Star gibi gazetelerde de köşe yazarlığı yaptı.

KİTAPLARI

- Kürt Sorunu

- Değişen Ortadoğu'da Kürtler

- Turabiddin'den Beriyé'ye: Aşiretler, Dinler, Diller, Kültürler