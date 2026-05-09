Öldü sanılan yaşlı kadının akıbeti ortaya çıktı Bunlar ordu değil haydut sürüsü

Siyonist İsrail silahlı kuvvetlerinin nizami bir ordu değil, haydut sürüsü olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

75 yaşındaki Aişe Al-Akkad ve 29 yaşındaki kızı Huda, 2023'te Gazze Şeridi'nde bulunan Han Yunus'ta şehit oldukları sanılıyordu. Daha sonra ortaya çıkan fotoğraflarda Ayşe ve kızı Huda'nın israil askerleri tarafından kaçırıldığı anlaşıldı. Fotoğrafta, talihsiz ana kızı kaçıran alçak İsrail askerlerinin, gözlerini bağladıktan sonra ikisiyle birlikte yılışık gülüşlerle fotoğraf çektirdikleri görülüyor.

AİŞE VE KIZI HALA ARANIYOR

Aişe ve kızının durumu hala belirsiz. Öldükleri yada İsrail hapishanelerinde olup olmadıkları konusu netliğe kavuşturulmuş değil. Başlarına ne geldiği bilinmiyor. Yaşlı Filistinli kadın ve kızının durumunun gün yüzüne çıkarılması için aileleri acil olarak uluslararası kuruluşlardan yardım talep ediyor