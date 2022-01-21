Omaç çorba tarifi: Tescilli "omaç aşı", asırlardır Doğu Anadolu'nun kış sofralarını süslüyor

Doğu Anadolu'da asırlardır yaygın yapılan tescilli omaç aşı yemeği, kış sofralarını süslemeye devam ediyor. Bölgenin vazgeçilmez yemeklerinden olan ve genellikle Iğdır, Ağrı ile Kars'ta yaygın tüketilen omaç aşı, kış mevsiminde sofralara lezzet katıyor.

Tescilli "omaç aşı", asırlardır Doğu Anadolu'nun kış sofralarını süslüyor

Yörede yetişen maş fasulyesi, evelik otu, erişte, bulgur ve kurutulmuş erik ile hazırlanan besin değeri yüksek asırlık lezzet, şifalı ve lezzetli olduğu için çokça tüketiliyor.

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ITSO) girişimiyle 26 Ağustos 2021'de "Iğdır Omaç Aşı Çorbası" adıyla coğrafi işaret alan lezzet, kente gelen turistlere de restoranlarda ikram ediliyor.

ITSO Başkanı Kamil Arslan, omaç aşının Iğdır bölgesine has, yaklaşık 2 asırdır bilinen, unutulmayan bir lezzet olduğunu söyledi.

Yörede yetişen bitkilerden yapılıyor

Yemeğin oldukça büyük bir üne sahip olduğunu ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Bu lezzet asırlardır bölgemize has, evlerimizde yapılan bir lezzettir. Zaten ismi üzerinde, içinde maş var, bir de aş deniliyor. Omaç aşı yöremizde yetişen birçok bitkiden doğal olarak yapılan, damak tadına hitap eden bir yemektir. Biz bunu buraya gelen misafirlerimiz için iyi yapan hanımlardan rica ederek bu aşı yaptırıyoruz ve yöresel lezzet olarak ikram ediyoruz."

Omaç çorba tarifi

Malzemeler

2 adet orta boy soğan

1/2 (yarım) su bardağı bulgur

1/2 (yarım) çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı domates salçası

8 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Pul biber

Omaç çorba tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle 8 su bardağı suyu kaynatıyoruz. Suyumuz kaynarken yarım çay bardağı sıvı yağımızı tavamıza alıp, doğradığımız 2 adet soğanımızı ekliyoruz. Daha sonra soğanların üzerine 1 yemek kaşığı salçamızı ve 1 yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz. Bu arada suyumuz kaynadıktan sonra 1/2 su bardağı bulgurumuzu ve bir fiske tuz ekliyoruz. Bulgurumuz tencerede, soğanımız tavada pişerken bir kaba 1 şu bardağı unumuzu ve 3 yemek kaşığı kadar su ekliyoruz. Unumuz köy unu olursa yaptığımız hamur daha güzel olur. Aksi takdirde elastik bir yapıda olabilir. Hazırladığımız hamurun yapısı sert olacaktır. İyice salçayla özleşmiş olan soğanı bulgurun bulunduğu tencereye aktarıp, tuz, karabiber ve pulbiber ekliyoruz. Biraz daha kaynatıp ocağımızı söndürüyoruz. 7-8 dakika bekletip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.