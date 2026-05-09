Milli okçulardan 3 madalya

Şanghay kentinde devam eden organizasyonda makaralı yay kadın, erkek ve karışık milli takımı final müsabakalarında yarıştı.

Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz ve Defne Çakmak'tan oluşan makaralı yay kadın takımı, çeyrek finalde Hindistan'ı 233-227, yarı finalde de Meksika'yı 232-228 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde eşleştiği ABD'yi 233-232 mağlup eden ay-yıldızlılar, altın madalyanın sahibi oldu.

Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin'den oluşan makaralı yay erkek takımı ise çeyrek finalde Danimarka'yı 234-233, yarı finalde ev sahibi Çin'i 237-234 yendi. Finalde ABD ile karşılaşan milli takım, rakibini 234-231 yenerek altın madalya kazandı.

Hazal Burun ve Emircan Haney'den oluşan makaralı yay karışık takımı da çeyrek finalde Hollanda'yı 159-158, yarı finalde de Kazakistan'ı 157-156 yenerek finalde yükseldi. Finalde ABD'ye 157-154 yenilen takım, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı. Organizasyon, yarın sona erecek.