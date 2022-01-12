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Kadın - Aile Lavaş omlet tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Lavaş omlet tarifi, nasıl yapılır?

Günün her saati yiyebileceğiniz hem doyurucu hem de lezzetli lavaş omlet tarifi.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 11:46:00 - 2022-01-12 21:18:04
Lavaş omlet tarifi, nasıl yapılır?

Lavaş omlet tarifi

Lavaş omlet malzemeler

  • 1 adet lavaş
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • 2 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
  • Tuz
  • 1 avuç rendelenmiş kaşar peyniri

Lavaş omlet yapılışı

Uygun bir kaba yumurta, süt ve tuz ekleyip çırpın. Tavada tereyağını kızdırın, yumurta karışımını tavaya ekleyin ve lavaşı üzerine koyarak kapağını kapatın. Ocağın altını kısın 1 dakika sonra ters çevirin. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip tavanın kapağını tekrar kapatıp 1 dakika sonra servis tabağına alıp servis edin.

 

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