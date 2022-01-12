Lavaş omlet tarifi, nasıl yapılır?
Günün her saati yiyebileceğiniz hem doyurucu hem de lezzetli lavaş omlet tarifi.
Lavaş omlet tarifi
Lavaş omlet malzemeler
- 1 adet lavaş
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 2 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
- Tuz
- 1 avuç rendelenmiş kaşar peyniri
Lavaş omlet yapılışı
Uygun bir kaba yumurta, süt ve tuz ekleyip çırpın. Tavada tereyağını kızdırın, yumurta karışımını tavaya ekleyin ve lavaşı üzerine koyarak kapağını kapatın. Ocağın altını kısın 1 dakika sonra ters çevirin. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip tavanın kapağını tekrar kapatıp 1 dakika sonra servis tabağına alıp servis edin.