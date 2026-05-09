FETÖ’nün Falcon kamuflajı deşifre oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen FETÖ/PYD operasyonunda, örgütün hücre evlerinde saklanan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

7 Mayıs sabah yapılan operasyonda, örgütün "gaybubet evi" olarak nitelendirdiği hücre evlerinde saklanan şüpheliler yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

İzmir Polisi tarafından yakalanan şüphelilerden elde edilen dijital materyaller tek tek incelendi.

“DİJİTAL KAMUFLAJLA HABERLEŞME AĞI SÜRMÜŞ.”

Saime Yazıcı dosyasında yer alan dijital materyal incelemesinde, “2048” adlı basit oyun simgesi dikkat çekti. Bilişim polisi yaptığı detaylı incelemede“2048” dosyasının altında “FALCON” isimli uygulamanın gizlendiğini ortaya çıkardı. Ayrıca “beIN SPORTS” ve “Spotify” simgeleri de kullanılarak “FALCON TR” uygulamasının kamufle edildiği tespit edildi.

KRİPTO UYGULAMALAR KAMUFLE EDİLMİŞ

Dosyada, ayrıca “beIN SPORTS”, “Spotify”, “2048”, “CCleaner” ve “Evernote” görünümlü APK dosyaları üzerinden farklı kripto uygulamaların kamufle edildiği incelemeyi yapan polisler tarafından ortaya çıkarıldı.

15 TEMMUZ’DAN SONRA DA İLETİŞİME DEVAM ETMİŞLER

Kripto kurulum dosyalarının tarihleri de dikkat çekti. Kurulum dosyalarının 15 Nisan 2017 tarihinde gönderildiği, “2048” adı altında kamufle edilen Falcon uygulamasının ise 14 Nisan 2018’de Bluetooth yoluyla telefona gönderildiği tespit edildi.

“GERÇEK ŞAKİRT BAYRAM NAMAZINA GİTMEZ”

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden Süleyman Nuriler’in bizzat Pensilvanya’ya gidip Fethullah Gülen ile görüştüğü belirlendi. Tanık Engin D. beyanında Ege Üniversitesi’nde memur olarak çalışan Süleyman Nuriler’in, TSK’dan sorumlu imam olabileceğini ileri sürdü. Tanık Engin D.’nin Süleyman Nurilerin verdiği sohbetlere katıldığı ve orda şüpheli Nurilerin, “eğer bir asker gerçek şakirt ise 5/5’lik ise bayram namazına dahi tedbir için gitmez” dediğinin aktardı.

BANK ASYA’YA “OKÇULAR TEPESİ” KILIFI

İzmir’de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında Bank Asya’daki hesap hareketleri mercek altına alındı. Soruşturma notunda Bank Asya için kullanılan ifade ise dosyanın en çarpıcı ayrıntılarından biri oldu. Örgüt liderinin, bankayı “Okçular Tepesi” olarak tanımladığı; bu ifadeyle örgüt mensuplarına bankaya sahip çıkılması, hesap açılması ve para yatırılması yönünde örgüt üyelerine talimat verdiği ortaya çıktı. “Okçular Tepesi” ifadesi, İslam tarihinde Uhud Savaşı’nın seyrini etkileyen stratejik nokta olarak biliniyor. FETÖ’nün Bank Asya için bu sembolik ifadeyi kullanması, örgütün finansal reflekslerini dini kavramların önüne geçirdiğini ortaya çıkardı.

“GAYBUBETTEN SINIR HATTINA: ABLASININ KİMLİĞİYLE YAKALANDI”

Başsavcılık adresinde bulunmayan sanık Saime Yazıcı hakkında yakalama kararı çıkarttı. Saime Yazıcı, Edirne’den yurtdışına kaçmaya çalışanları taşıyan bir aracın durdurulması üzerine, ablası Aynur Yazıcı’ya ait kimlikle yakalandı.