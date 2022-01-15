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Kadın - Aile Arpa şehriyeli pirinç pilavı tarifi
Kadın - Aile

Arpa şehriyeli pirinç pilavı tarifi

Arpa şehriyeli pilav da en klasik lezzetlerden bir tanesi.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 16:47:00 - 2022-01-15 16:49:40
Arpa şehriyeli pirinç pilavı tarifi

Arpa şehriyeli pirinç pilavı tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 2 su bardağı pilavlık pirinç
  • 1 çay bardağı arpa şehriye
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 su bardağı sıcak su
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Arpa şehriyeli pirinç pilavı tarifi nasıl yapılır?

Pirinçleri ayıklayıp, yıkayın. Bir kaseye alarak sıcak suyla ıslatıp yarım saat bekletin. Arpa şehriyeleri tencere alıp karıştırarak hafif kızarana kadar kavurun. Tencereye yağı ilave ederek eriyene kadar karıştırın. Pirinçlerin suyunu süzerek tencereye ilave edin. Pirinçler tane tane ayrılana kadar karıştırarak kavurun. Kaynamış suyu ve tuzu ekledikten sonra kapağını kapatıp orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra pilavı demlenmeye bırakın. Afiyet oslun.

 

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