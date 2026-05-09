Küçük çocuk balkonda oynarken 2’nci kattan düştü
Aksaray’da annesi temizlik yaptığı sırada balkonda oyun oynayan 2 yaşındaki Kürşat Yağız, demir korkuluklara tırmandığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Tedavisi sürüyor
Olay, saat 10.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Annesi temizlik yaptığı sırada balkonda oynamaya başlayan Kürşat Yağız, demir korkuluklara tırmandı. Küçük çocuk, bu sırada dengesini kaybedip beton zemine düştü. Durumu fark eden komşuları, sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı Yağız, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.