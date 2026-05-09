CHP kurultayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Can Ataklı "Birbirimize salak muamelesi yapmayalım"
CHP kurultayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Can Ataklı "Birbirimize salak muamelesi yapmayalım"

Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gazeteci Can Ataklı, CHP kurultayında "para işlerinin" döndüğünü itiraf ederek, Saraçhane medyasının bu durumdan habersizmiş gibi davranmasını eleştirerek: "Birbirimize salak muamelesi yapmayalım. Bazı gerçekleri artık söylemeliyiz." dedi.

Siyaset gündemi, CHP içerisinde gerçekleşen kurultay süreçlerine dair şok edici bir iddiayla sarsılıyor. Gazeteci Can Ataklı, kendi mecrasında yaptığı açıklamalarda, kurultay sürecinde ciddi mali usulsüzlüklerin ve "para trafiğinin" yaşandığını öne sürerek partililere ve medyaya sert eleştirilerde bulundu.

"Bazı gerçekleri artık söylemeliyiz"

Kurultayda yaşananların parti içinde zaten bilinen bir sır olduğunu savunan Ataklı, "Bazı gerçekleri artık söylemeliyiz. Kurultayda bir takım para işleri döndü. CHP’liler bunu çok konuşuyordu zaten. Yani birbirimize de salak muamelesi yapmayalım," ifadelerini kullandı. Bu durumun sadece bir ihbar meselesi olmadığını, parti tabanında yüksek sesle konuşulan bir gerçeklik olduğunu vurguladı.

Saraçhane medyasına "rol yapmayın" tepkisi

Ataklı’nın hedefinde sadece parti yönetimi değil, aynı zamanda "Saraçhane medyası" olarak adlandırdığı kesim de vardı. Bu medya organlarının olayları ilk kez duyuyormuş gibi davranmasını samimiyetsiz bulan Ataklı, eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Özellikle bu Saraçhane medyası, sanki ilk defa duymuş gibi, 'Valla biz de oradaydık ama hiç görmedik' falan diyorlar. Yani yapmayın etmeyin. Birbirimize de salak muamelesi yapmayalım."

CHP içinde tartışmalar büyüyor

Ataklı’nın bu çıkışı, kurultay sonrası CHP içindeki hesaplaşmaların ve şeffaflık tartışmalarının yeniden alevlenmesine neden oldu. Özellikle yerel yönetim kaynaklarının genel merkez siyasetine finansal destek olarak aktarıldığı iddiaları, kamuoyunda "demokrasi yarışı mı, yoksa sermaye savaşı mı?" sorularını beraberinde getirdi.

Vahap

Muamele ne demek zaten öylesiniz.

ata

hah... silkele babam silkele... yahu silkelemekten millet yoruldu... çıkan kirden yorulmadılar... hala lütfen bizi silkeleyin diye yalvarıyorlar... herşeyiniz çalma, çırpma... adam parti başkanı oluyor oy çalarak... belediye başkanı oluyor, çırparak....
