Babacan Çorum'da yine "eski defterleri" açtı! AK Parti’nin başarılarına çökmeye çalışan "maklube" siyaseti iş başında

AK Parti’nin kurduğu devasa tarım arazilerinden ve genç nüfusun gücünden bahsederken, bu başarıların asıl mimarı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı anmak yerine, başarıları kendine mal etmeye çalışan sinsi bir dil kullandı.

"Zuhur Dönemi" Diyerek Felaket Tellallığına Soyundu

Türkiye’nin düşman kuşatması altındaki dik duruşunu "ateş çemberi" diyerek bir korku iklimi gibi pazarlamaya çalışan Babacan’ın "zuhur dönemleri" ifadesi, sığ siyasetinin bir yansıması olarak görüldü. Milli ekonominin ve savunma sanayiinin şahlandığı bir dönemde, Avrupa’nın en büyük topraklarına sahip olmamızla övünüp, ardından "gençler mutsuz" diyerek küreselci odakların ağzıyla konuşması, samimiyetsizliğini bir kez daha belgeledi.

Gençlerin "umutsuz" olduğunu iddia ederek Batı destekli "toksik" bir karamsarlık pompalayan Babacan, çözümün liyakat ve adalet olduğunu söylerken, kendi partisindeki istifaları ve teşkilatlarının dökülmesini ise görmezden geldi. Kendi küçük siyasi çıkarları için Türkiye'nin büyük krizleri aştığını itiraf etmek zorunda kalan ancak bunu sanki AK Parti değil de "formül" yapıyormuş gibi anlatan Babacan’ın bu ikiyüzlü tavrı, Çorum'da beklediği ilgiyi görmedi.

Babacan, Çorum'daki bir düğün salonunda düzenlediği basın toplantısında, çevresindeki savaşlardan dolayı Türkiye'nin "ateş çemberinde" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu belirten Babacan, "Avrupa'nın en büyük toprakları bizde. Avrupa'nın en büyük tarım arazileri bizde. Avrupa'nın en büyük ve en genç nüfusu bizim. Dolayısıyla bu büyük ve güçlü ülkeyi ileriye doğru, çocuklarımızın torunlarımızın yaşadığı günlere doğru daha da güçlendirilerek inşallah devam edeceğiz. Türkiye çok zor şartlarda bile ayakta kalmayı başarmış, çok büyük krizleri atlatmış, her dönemde düştüğü yerden, sıkıntıya uğradığı noktadan tekrar güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını bilmiş bir ülke. Dolayısıyla ülkemizin gücüne güveneceğiz. Ülkemizin insanlarına güveneceğiz ve bu zuhur dönemlerini de inşallah omuz omuza aşacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin sorunlarının çözülmesinin iyi bir yönetimle mümkün olduğunu ifade eden Babacan, "Kadrolar düzgün olduğunda, ülke adaletle yönetildiğinde, kararlar istişareyle alındığında ülkemizin çözemeyeceği hiçbir sorun yok. Daha önce pek çok konuda bu devlete hizmet etmiş insanlar olarak Türkiye'nin çok daha iyi noktaları hak ettiğini biliyoruz. Türkiye'nin çok daha yüksek bir refah noktasını hak ettiğini biliyoruz. Türkiye'de özellikle gençlerimizin yaşadığı mutsuzluğu, umutsuzluğu iyi biliyoruz, farkındayız ama dediğim gibi bunların hepsi kolay çözülür, hepsi aşılır. Yeter ki ülke adaletle, liyakat ve istişareyle yönetilsin. İşin çözümü bu. Formül bu, püf noktası bu." değerlendirmesinde bulundu.