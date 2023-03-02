Ağız içindeki yarayı dakikalar içinde bitiriyor! Enfeksiyonu olanlar: Öldüren en etkili besin! Herkes bunu yapsın!
Son zamanlarda , bitki çayları oldukça popüler hale geldi. Uykusu, iştah azaltanı, metabolizma hızlandıranı derken birçok tarif görebilirsiniz. Fakat bu mucize görünen çayların dikkatli ve dozunda kullanılması oldukça önemli. Beslenme Danışmanı Yasemin Özen İpek, stresten ağız içindeki yaralara kadar birçok soruna şifa olan bitki çaylarını tek tek sıraladı. Aynı anda bir çok hastalığa şifa şok eden bir tarif. İşte ağız içindeki yarayı kısa sürede bitiren, mikrop öldürücü özelliğiyle bilinen mucizevi bitki ve uzman tavsiyesi
Bitkiler günümüze kadar bir çok amaç ile kullanılmış olup hala kullanılmaya devam edilmektedir. Sadece yemek olarak değil , ilaç hammaddesinden , tıbbın çeşitli tedavi yöntemlerine kadar süregelen kullanılan maddelerdir . Bitki çayları faydaları, içerisinde bulunan fitokimyasal bileşenler, vitamin ve minerallerden gelmektedir. Herkes bunu yapsın...
BİTKİ ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?
Her bitkinin farklı faydası vardır fakat genel olarak özelliklerine baktığımızda ;
• Emziren kadınlarda sütü artırır.
• Mide ve sindirim sistemi şikayetlerini azaltır.
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• Stresi azaltır. Uyku sorunlarını giderir.
• Mide ve sindirim sorunlarını yatıştırır.
• Karaciğer ve böbreği temizler.
• Bağışıklık sistemini güçlendirir.
• İdrar söktürür.
• Selüliti azaltır.
• Romatizmal rahatsızlıklar için kullanılır.
• Deri döküntüsüne yol açan cilt hastalıklarının belirtilerini hafifletir.
• Gastrit ve ülseratif kolit tedavisinde etkilidir.
• Sabah bulantılarını hafifletir.
• Alerji belirtilerini azaltır.
• Karaciğeri çalıştırır.
• Mensturasyon dönemi ağrılarını hafifletir.
BİTKİ ÇAYI NASIL İÇİLMELİ ;
sabaha'a göre: Klor- kireç oranı düşük ve kaliteli içme suyu kaynatıldıktan sonra 1 dk dinlendirilir , çayını yapacağınız bitkinin yaprağı bir tutam eklenir. Sonrasında 10-15 dakika çayın demlenmesi ile birlikte tüketilebilir. Yaprakları süzüldükten sonra aynı gün içerisinde içilmesi gerekir.
GÜNDE KAÇ FİNCAN BİTKİ ÇAYI İÇİLMELİDİR?
Demlediğiniz oran ve içeceğiniz bitkiye göre değişmekte olup günde 1-2 ile 3-6 fincan arası tüketebilirsiniz bu tamamen içeceğiniz bitki türüne göre değişmektedir . Rahatlamak ve uyku sürecine destek olmak istiyorsanız uykudan 30 dk önce , sindirim sistemine iyi gelsin istiyorsanız yemeklerden 30-45 dk sonra 3 kez içebilirsiniz . Bitki çayını her gün haftalarca üst üste tüketmek böbrekler üzerinde yük oluşturacağı için arada bitkilerde değişiklik yapılmalı ve / veya ara verilmelidir.
*Tanı konulmuş bir rahatsızlığınız var ise hekiminize danışmadan kimsenin listesini uygulamayınız.
BİTKİLER VE ETKİLERİ
Ginseng- Papatya; Anti stres
Kedi otu – Oğul Otu – Lavanta; Gevşeme
Yasemin; Mide, diş, mensturasyon dönemi ağrısı
Zencefil; Taşıt Tutması – Hamilelik Bulantısı – Yağlı Besin Sindirimi
Kekik; Ağız İçi Yaralar -Öksürük- Hazımsızlık – Boğaz Ağrısı
Kuşburnu; Romatizma Ağrısı – Kötü Kolestrol – Kanser Önleyici – Bağışıklık – Soğuk Algınlığı – Şekere Karşı Koruyucu – Yüksek C Vit. – Antioksidan
Isırgan; İdrar söktürücü – Bağışıklık sistemi güçlendirici – Selülit giderici – karaciğer , böbrek temizleyici
Biberiye; Sindirim sistemi ve konsantrasyon
Sarı kantaron; Keyif
Mısır püskülü; İdrar Söktürücü – Ödem Atıcı – İdrar Yolu Temizleyici
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