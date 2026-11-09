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Gündem Batı’nın ahlak erozyonu bir kez daha mahkeme tescilli! İngiliz komedyen Russell Brand tecavüzden 10 buçuk yıl hapis cezası aldı!
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Batı’nın ahlak erozyonu bir kez daha mahkeme tescilli! İngiliz komedyen Russell Brand tecavüzden 10 buçuk yıl hapis cezası aldı!

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Batı’nın ahlak erozyonu bir kez daha mahkeme tescilli! İngiliz komedyen Russell Brand tecavüzden 10 buçuk yıl hapis cezası aldı!

Batı’nın "özgürlük" ve "sanat" adı altında meşrulaştırmaya çalıştığı kokuşmuş hayat tarzının acı bir vesikası daha Londra mahkemelerinde tescillendi. İngiliz aktör ve sözde komedyen Russell Brand, 1'i tecavüz, 3'ü cinsel saldırı olmak üzere toplam 4 ayrı iğrenç suçtan yargılandığı davada Southwark Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mağdurların hayatını karartan bu mücrimin cezasında hiçbir indirime gidilmedi.

İngiliz aktör ve komedyen Russell Brand, 1'i tecavüz, 3'ü cinsel saldırı olmak üzere toplam 4 suçtan yargılandığı davada, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Brand'ın tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması, Londra'nın Southwark Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Hakim Joel Bennathan, Brand'ın söz konusu saldırılardan suçlu bulunduğunu belirterek, Brand'ın bir "cinsel saldırgan" olduğunu söyledi.

Brand'ın şöhretini, suçlarını gizlemek için kullandığını söyleyen Bennathan, sanığın 4 kadına karşı 2004-2009 döneminde işlediği suçlardan ceza alacağını belirtti.

Özellikle 2009'da yaşanan tecavüz olayından sonra mağdurun alkol sorunu yaşamaya başladığını ifade eden Bennathan, "5 yıllık bir sürede birçok kadına karşı cinsel suçlar işlediniz. Bunlardan herhangi birini önemli ölçüde azaltırsam, bu durum işlediğiniz suçların bütünüyle taşıdığı ağırlık karşısında adaleti sağlamış olmaz." diyerek indirim yapmayacağını söyledi.

 

Bennathan, Brand'ın farklı suçlardan toplamda 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını ve bu cezanın 3'te 2'sini cezaevinde geçireceğini kaydetti.

Hakim, Brand'ın cezasını yattıktan sonra denetimli serbestlik hükümlerine tabi olacağını ve ömür boyu polise bazı konularda bildirim yapmanın zorunlu olduğu "Cinsel Suçlar Sicili" adıyla bilinen sisteme de kayıtlı olacağını ifade etti.

Geçen hafta görülen duruşmada, mahkeme Brand'ın 4 suçtan suçlu olduğuna, 3 suçtan ise beraatine karar vermişti.

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