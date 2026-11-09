SPK'dan fon mağdurlarına kritik uyarı! Bu vaatlere sakın inanmayın

Sermaye Piyasası Kurulu, fon yatırımcılarını hedef alan yeni dolandırıcılık girişimlerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

SPK, özellikle tasfiyesine karar verilen fonlar ile Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım satıma kapatılan fonlarda yatırımı bulunan kişilerin hedef alındığını duyurdu.

ÖDEMELERİ HIZLANDIRMA VAADİYLE TUZAK KURUYORLAR

Kurulun açıklamasına göre dolandırıcılık amacıyla hareket eden kişiler, yatırımcılara telefon, kısa mesaj ve sosyal medya üzerinden ulaşıyor.

Bu kişiler, fonlara ilişkin ödeme süreçlerine aracılık edebileceklerini, işlemleri hızlandırabileceklerini veya yatırımcılara öncelik sağlayabileceklerini öne sürerek menfaat elde etmeye çalışıyor.

SPK, söz konusu vaatlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

SPK: KİMSEYE ÜCRET VE KOMİSYON ÖDEMEYİN

Kurul, fonlara ilişkin ödeme işlemlerinin yalnızca mevzuat çerçevesinde yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Açıklamada, ödeme süreçlerinde yatırımcılardan herhangi bir ücret, komisyon veya masraf talep edilmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

Ayrıca bu işlemler için yatırımcıların kimlik ve banka bilgilerinin istenmeyeceği kaydedildi.

DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNE KARŞI SUÇ DUYURUSU ÇAĞRISI

SPK, yatırımcıların ödeme süreçleriyle ilgili yalnızca resmî açıklamaları takip etmeleri gerektiğini belirterek şu uyarıda bulundu:

"Ödeme süreçlerinde aracılık veya öncelik sağlama iddiasıyla menfaat talep eden kişi ve kuruluşlara itibar edilmemesi, bu tür dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşılması hâlinde kolluk birimlerine veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurulması önem arz etmektedir."

Kurul, yatırımcıların dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını ve kendilerine ulaşan şüpheli kişilere ödeme yapmamalarını istedi.