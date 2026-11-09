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Aktüel Arda güler'in ses tonu sosyal medyada viral oldu
Aktüel

Arda güler'in ses tonu sosyal medyada viral oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Racing Club karşılaşmasında hakem kamerasına yansıyan ses tonu sosyal medyada viral oldu.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in Racing Club maçında hakemle yaşadığı diyalog kameralara yansıdı. Genç futbolcunun ses tonu ve hakemin gülerek verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu.

Karşılaşma sırasında hakeme itiraz eden Arda Güler, İspanyolca sarı kart olup olmadığını sordu. Hakem ise genç futbolcuya gülerek, "Sakin ol Arda, hadi Arda hadi" şeklinde karşılık verdi.

Hakem kamerasına yansıyan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

SES TONU VİRAL OLDU

Milyonlarca kez izlenen videoda özellikle Arda Güler'in ses tonu ve hakemin gülerek verdiği yanıt sosyal medyada eğlenceli içeriklere konu oldu.

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