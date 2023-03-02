Siyah turp bu hastalıklara şifa oluyor! Bilim insanları: Beklenen tehlike ile asker gibi böyle savaşıyor! Kara turp, bal

Siyah turp, en faydalı sebzeler arasında yer alır. Tüm ezberleri bozun çünkü içerdiği zengin vitamin ve minerallerle birlikte birçok hastalığa karşı koruyucudur. Aynı zamanda çok güçlü bir antioksidan olduğunu duyan şaşkına dönüyor. Özellikle kış aylarında hastalıklara karşı direnç arttırdığı için tavsiye edilmektedir. Turp, Aralık ayından sonra bulunan ve tüketilen bir kış sebzesidir. Yalnız başına baharatlar eşliğinde tüketildiği gibi salatalarda da sıklıkla tüketilir. Bilim insanları yeni öngörülerini paylaştı. yapılan birçok araştırma, her gün düzenli olarak tüketilen siyah turpun kanser hücrelerini yok ettiğini göstermiştir. Siyah turp ve bal, kronik öksürük şikayeti olan hemen hemen herkesin kısa sürede iyileşmesini sağlayan en etkili doğal şifa kaynağı olma özelliği taşıyor.

İşte siyah turpun inanılmaz faydaları...

Siyah turp faydaları

- Öksürüğü keser. Üst solunum yolları hastalıklarına karşı birebirdir.

- Böbrek ve safra kesesinde taş oluşumunun önüne geçer. Taşlardan kaynaklanan acıyı da hafifletir.

- Midedeki toksinleri temizler. Midenin PH düzeyinin korunmasını sağlar.

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- İçerdiği zengin lif kaynağı ile sindirim sürecini kolaylaştırır. Gelişmiş sindirime yol açan safra fonksiyonunu geliştirerek vücudun genel sindirim sistemi hızını geliştirir.

- C vitamini bakımından zengindir. Bu sayede birçok hastalığa karşı koruyucudur.

- Güçlü bir antioksidandır. Kanser hücrelerini yok etmede etkilidir.

- Saçların yağ dengesini sağlar.

- Cilt salığına da iyi gelir. Cilt lekelerini giderir. Cildin parlak görünmesini sağlar.

- İçerdiği B vitamini, çinko ve fosfor sayesinde etkili bir kan temizleyicisi olarak çalışır ve vücudumuzdaki atık maddelerin yanı sıra her türlü toksini de ortadan kaldırır.

- Tiroid hormonlarını şiddetini düzenler.

Kara turp nasıl tüketilir?

Siyah turp biraz acı bir tada sahiptir. Bundan dolayı bu yiyeceği tek başına tüketmek zor olabilir. Bunun yerine siyah turpu birkaç dilime ayırarak limon sıkıp yemek daha güzel olmaktadır. Bunun yanında çeşitli salatalar içerisinde de siyah turpu, zevkle tüketebilirsiniz.

Turpun zararları nelerdir?

İçerdiği yüksek oksalat sebebiyle turpun fazla miktarda tüketilmesi vücutta mineral kaybına yol açar, tetiklenebilir. Çünkü oksalatlar, demir ve kalsiyum gibi değerli minerallerin atılmasına neden olur. Gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıkları olan kişiler turp tüketmemelidir.

Siyah turp bal: Kara turp bal balgam söker mi?

Balgam söktürücü etkisi için özellikle siyah turp kullanmak gerekir. Bunun için gece yatmadan önce bir adet siyah turpun iç kısmı oyulur ve dibinden küçük bir delik açılır. Oyulan kısma bir çay kaşığı kadar bal konur ve turp bir fincanın içine oturtulur. Sabaha kadar bu şekilde bekletilir.

Siyah turp ne zaman çıkar?

Ülkemizde ise turp üretimi, Akdeniz Bölgesi'nde yapılmaktadır. Turp yetiştiriciliğinin önemli bir kısmı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleştirilir. Genellikle ilkbahar ya da sonbahar mevsiminde ekilen siyah turp tohumlarının olgunlaşması kış aylarını bulur. Bu nedenle beyaz kış, siyah turp mevsimi olarak bilinir. Doğal antibiyotikler arasında yer alan siyah turpun kış aylarında olgunlaşması da başlıca başına mucizedir. Kırmızı turp Kaç Günde yetişir: bitki filizlendikten yaklaşık 1,5-2 ay sonrasında turplar toprak altından hafifçe yükselmeye ve kendilerini göstermeye başlayacaktır.

Kışlık turp ne zaman ekilir? Alanında uzman ve tecrübeli çiftçiler Turp'un ekilmesi gereken ayların İlkbahar ve Sonbahar ayları olması gerektiğini dile getirir. Hasat verimliği açısından oldukça önemli olan bu aylar dışında ekilecek Turp verimsiz bir hasat sağlayacaktır. Turp tohumunun ekileceği saksı uygun bir toprak ile doldurulur. Daha sonra ise saksıya turp tohumları sıralı olarak 5- 10 cm aralık ile dizilir. Turp hangi mevsimde yetişir? Şubat

Siyah turp bal nasıl tüketilir?

Siyah Turp Ve Bal

Öksürük İçin Siyah Turp Ve Bal Tarifi İçin Malzemeler

1 orta boy Siyah turp

2-3 kaşık bal

Öksürük İçin Siyah Turp Ve Bal Tarifi Nasıl Yapılır?

Siyah turpu iyice yıkayıp baş kısmını kapak gibi kesin. Alt kısmından da derin olmamak ve delmemek kaydıyla biraz kesin. İçini oyun. Turpun duvarlarını çok inceltmeyin. Turpu bir bardağın içine oturtun. İçine kaliteli bir bal doldurun. Turpun üst kısımdan kestiğiniz parçasını kapak gibi kapatın. En az 1 gece dışarıda bekletin. Bekledikçe, turp kendi öz suyuyla beraber bardağa akmaya başlayacaktır. Bardakta biriken sudan günde 2-3 kaşık içmeniz yeterli olacaktır.

Siyah turp bal kürü faydaları

İçerdiği yüksek miktardaki antioksidandan dolayı kan damarlarını hasardan korur. ...

Düzensiz kalp atışları, yorgunluk ve kas kramplarının düzelmesine yardımcı olur.

Kabızlığı önleyerek sindirim sitemini kolaylaştırır.

Ter atmamızı sağlayarak toksinlerin hızlı bir şekilde atılmasını sağlar.

Kırmızı turp ve bal karışımı faydaları Bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklara siyah turpun etkisi çok büyüktür.

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