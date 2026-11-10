Almanya'da döner izdihamı! Halk birbirini ezdi

Almanya'nın batısındaki Dortmund kentinde bir döner dükkanının açılışında düzenlenen indirim kampanyası izdihama yol açtı. Yüzlerce kişinin 1 euroya satılacağı duyurulan dönerden alabilmek için dükkana akın etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

İş yeri sahibi, açılış için toplanan kalabalığın kontrolden çıkması üzerine güvenlik güçlerinden yardım istedi.

Dükkan sahibi olay sırasında yaklaşık bin kişinin toplandığını belirtirken, polis ekipleri bu sayının 300 civarında olduğunu açıkladı.

Açılış için tutulan özel güvenlik personelinin yetersiz kalması üzerine olay yerine helikopter destekli yaklaşık 100 polis memuru sevk edildi.

Polise taş, şişe ve havai fişek fırlatıldı

Emniyet sözcüsü, müdahale sırasında görevlilere şişe, taş, havai fişek, elektrikli skuter ve sandalye fırlatıldığını bildirdi.

Dortmund Emniyet Müdürü Tim Frommeyer yaptığı açıklamada yaşanan şiddet olaylarını kınadı. Frommeyer, emniyet mensuplarına yönelik şiddet uygulayan kişilerin maceraperest gençler değil, doğrudan suçlu olduğunu ifade etti.

Bazı kişilerin başından itibaren polise saldırma amacıyla hareket ettiğini belirten Frommeyer, bu durumun son dönemde gösterilerde sıkça karşılaşılan bir davranış biçimi olduğunu vurguladı.

Olaylar kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir kişinin üzerinden ses tabancası çıktığı aktarıldı.

Şüpheliler hakkında kamu düzenini bozmak, mala zarar vermek ve hakaret suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Polis, dükkan sahibi hakkında soruşturma açılıp açılmayacağına dair bilgi vermedi. İş yeri sahibi ise kalan dönerleri kentteki bir evsizler derneğine bağışlayacağını açıkladı.

Fiyat artışı enflasyonun simgesi haline geldi

İş yeri sahibi, 1 euroluk özel açılış fiyatını daha önceden duyurmuştu.

Almanya genelinde bir porsiyon dönerin ortalama fiyatı 7,50 ila 9 euro arasında değişiyor. 2020 yılına kadar 3,50 ile 4 euro seviyesinde olan döner fiyatlarındaki keskin artış, büyük oranda enerji ve gıda maliyetlerindeki yükselişten kaynaklandı.

Yılda 1,3 milyardan fazla tüketilen ürün, ülkede artan enflasyonun günlük hayattaki simgelerinden biri haline geldi.