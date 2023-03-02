Hisse senedi stoku tahmini aştı! Yabancılarda bir haftada 259 milyon doları buldu! Bu dalgalanma verileri...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Şubat haftasında net 259,5 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 13,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 17 Şubat itibarıyla 25 milyar 472,3 milyon dolar olan hisse senedi24 Şubat'ta 25 milyar 633,7 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 282,8 milyon dolardan 1 milyar 309,2 milyon dolara, ŞBS stokları da 76,3 milyon dolardan 78,3 milyon dolara yükseldi.