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Gündem Sahte pasaportla 16 kez ülkeye giriş çıkış yaptı: Batı’nın güvenlik sistemi çöktü
Gündem

Sahte pasaportla 16 kez ülkeye giriş çıkış yaptı: Batı’nın güvenlik sistemi çöktü

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Sahte pasaportla 16 kez ülkeye giriş çıkış yaptı: Batı’nın güvenlik sistemi çöktü

Gana vatandaşı Jefferson Zormelo'nun sahte kimlikle 15 ay boyunca havalimanlarını yol geçen hanına çevirdiği ve 16 kez Kanada'ya giriş çıkış yaptığı ortaya çıktı; skandalın ardından yargıç vatandaşlık sisteminin itibarının zedelendiğini kabul ederken sahtekara 2 yıl hapis cezası verildi.

Kanada'da sahte pasaport kullanarak 16 kez ülkeye giriş ve çıkış yaptığı tespit edilen Gana vatandaşı Jefferson Zormelo, vatandaşlık dolandırıcılığı suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 22 yaşındaki Zormelo, Kanada Vatandaşlık Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulundu.

Calgary kentinde görülen davada Yargıç Karen Molle, Zormelo'nun eylemlerinin Kanada vatandaşlık sisteminin güvenilirliğini hedef aldığını belirtti.

Kararda, sahte belgelerle gerçekleştirilen işlemlerin kamu güvenliğini ve ulusal güvenliği tehlikeye attığı, Kanada'nın uluslararası itibarını zedelediği kaydedildi.

Gözaltına alındığı tarihten itibaren yattığı süre düşülen Zormelo'nun yaklaşık 14 ay daha cezaevinde kalacağı bildirildi.

15 AY BOYUNCA HAVALİMANLARINI KULLANDI

Mahkeme kayıtlarına göre Zormelo, Kanada'ya ilk olarak 2021 yılında öğrenci vizesiyle geldi. 2024 yılında okula devam etmediğinin tespit edilmesi üzerine hakkında sınır dışı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine sahte isim adına düzenlenmiş vatandaşlık belgesi temin eden Zormelo, Aralık 2024'te Mitchell Leblanc ismiyle Kanada pasaportu almayı başardı.

Zormelo, sonraki 15 aylık süreçte söz konusu sahte pasaportla Montreal, Toronto ve Halifax'taki uluslararası havalimanlarını kullanarak 16 kez Kanada'ya giriş ve çıkış yaptı.

Nisan 2026'da ABD Konsolosluğuna sahte daimi ikamet kartı sunduktan sonra Calgary'de Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı görevlilerince gözaltına alınan Zormelo'nun kaldığı otel odasında sahte pasaport ele geçirildi.

SAVCILIK 5 YIL HAPİS CEZASI TALEP ETMİŞTİ

Davada savcı Tyler Lord, sanık için 5 yıl hapis cezası talep etti. Savunma avukatı Devin Frank ise müvekkilinin Gana'da zor bir çocukluk geçirdiğini belirterek 9 aylık tutukluluk süresinin ceza olarak yeterli sayılmasını istedi.

Yargıç Molle, Zormelo'nun Kanada'da yaşama arzusunu dikkate almakla birlikte, planlı bir dolandırıcılık gerçekleştirilmesini ağırlaştırıcı neden sayarak zeki suçluların kamu güvenliği açısından daha büyük risk oluşturduğunu ifade etti.

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