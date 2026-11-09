10 işçi vefat etti! İzmir'deki fabrika patlamasında flaş gelişme

Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ tesislerinde saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yaşandığı değerlendirilen patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

2 İŞÇİ HASTANEDE, 8 İŞÇİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Son durumu aktaran İzmir Valisi Süleyman Elban; "Bugün saat 11.46 sıralarında Habaş Demir Çelik fabrikamızda bir kazan değişimi çalışması yapılırken tavan vincin düşmesi sonucu düşen malzemeler ark ocağına düşüyor ve çelikhanede patlama meydana geliyor. Meydana gelen bu patlama sonucunda maalesef ikisi hastanede olmak üzere, 8 tanesi de o düşen malzemelerin çarpması ve altında kalması sonucu toplam 10 işçi kardeşimiz vefat ediyor. Halen hastanelerimizde 15 yaralımız var. 15 yaralımızın dördünün durumu biraz ağır, diğer 11 yaralımızın durumu daha hafif. Konuyla ilgili hem Cumhuriyet Başsavcılığımız hem bakanlıklarımız hem de bizler tarafından idari ve adli soruşturma yürütülmektedir. Fabrikanın bir üretim bandının değişimi sırasında olması sebebiyle, o bölgede normalde 300'ün üzerinde olan çalışan sayısının 200 civarında olduğu arkadaşlarımız tarafından ifade edildi" diye konuştu.

"SAHADA SON YER BAKILINCAYA KADAR ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Arama ve kurtarma çalışmalarının büyük ölçüde bitmek üzere olduğunu belirten Vali Elban, "Saha çok büyük bir saha olduğu ve çok fazla malzeme bulunduğu için, yine de titizlikle, sahada son yer bakılıncaya kadar arama çalışmalarımız devam edecek. Tüm vefat eden kardeşlerimize Yüce Rabbim'den rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Vefat eden kardeşlerimizin ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. İnşallah bir daha böyle kazalar ve böyle acılar Rabbim bizlere göstermez diye temenni ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

"ENKAZ ALTINDA 4 KİŞİNİN OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini ifade eden Vali Elban, "Adli süreç devam ediyor. İdari süreç bakanlıklarımız tarafından başlatıldı, devam ediyor. Cumhuriyet savcılarımızdan henüz gözaltıyla ilgili bilgi gelmedi ama muhtemelen olacaktır. Enkaz altında 4 kişinin olduğunu değerlendiriyoruz. Çalışmalar devam ediyor. O kişilerle ilgili durum netleşinceye kadar arama kurtarma çalışmalarımız devam edecek" diye vurguladı.

"DÜŞEN MALZEMELERİN DOĞAL GAZ HATTINA ÇARPMASIYLA PATLAMA MEYDANA GELİYOR"

Vardiyada daha az işçi olduğunun değerlendirildiğini söyleyen Vali Elban, şunları kaydetti:

"Normal vardiyada o hatta 300'ün üzerinde çalışan varken, bakım sırasında kazan değişimi olduğu için yaklaşık 200 civarında çalışan olduğu söyleniyor. Ayrıca bir üretim de yok. O an bir demir çelik üretimi de yok. Ancak düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpması sonucu bir patlama meydana geliyor."

4 ağır yaralının İzmir'deki hastanelere sevk edildiğini kaydeden Vali Elban, "11 tanesi burada. Arkadaşlarımız değerlendirmesini yapıyor, 3 hastamızı daha sevk edebiliriz ama onların durumu ağır değil çok şükür. Çalışma Bakanımız ve Enerji Bakanımız birlikte hareket ettiler Ankara'dan. Birazdan gelecekler. Onlardan kısa bir süre sonra da Sağlık Bakanımızın burada olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aliağa'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin başlatılan soruşturmada beş kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında patlama meydana gelmiştir. Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir.

Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Hayatını kaybeden işçilerimize Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum."

HABAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Patlamanın ardından HABAŞ'tan yapılan açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir."

Kazanın nedenlerinin belirlenmesi için ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaların ve incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

BAKAN ÇİFTÇİ VE BAKAN BAYRAKTAR BÖLGEYE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fabrikada meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangına ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan bilgi aldığı öğrenildi. Bakanlar Çiftçi ve Bayraktar, daha sonra bölgede incelemede bulunmak üzere İzmir'e hareket etti.

4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini duyurdu. Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada "Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden işçilerimize Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.