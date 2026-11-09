Hitlerin torunları sahnede! Döneri boykot edin Türkleri gönderin

TAHSİN HAN

Almanya’da yükselen ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, Türk toplumunu ve Türk esnafını bir kez daha hedef aldı.

Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Vellberg kentinde, Nazi artığı ırkçılar tarafından Türkleri doğrudan hedef alan, nefreti körükleyen ve sürgün tehditleri içeren ırkçı bildiriler dağıtıldı. Bir döner restoranının önüne ve kentin muhtelif noktalarına bırakılan bu faşist paçavralarda, Türklere yönelik aşağılayıcı ifadeler ve boykot çağrıları yer alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Schwabisch Hall bölgesine bağlı sakin bir kent olan Vellberg’de sabah saatlerinde ortaya çıkan bildiriler, bölgedeki Türk toplumunda büyük bir tepki ve tedirginlik üretti. Hitler zihniyetini taşıyan saldırganların, bir Türk döner restoranının önüne bildiriler bıraktığı ve işletmenin önündeki çöp konteynerlerini tamamen boşaltarak çevreye zarar verdiği tespit edildi. Alman kamu yayıncısı SWR’ye açıklama yapan emniyet yetkilileri, ırkçı bildirilerin varlığını doğrulayarak incelemenin devam ettiğini bildirdi.

NAZİ KAMPLARI GÖNDERMESİ

Bölgedeki Türk varlığına tahammül edemeyen Nazi artığı ırkçılar tarafından hazırlanan bildirilerde, “Bütün Türklere karşıyım” şeklinde açık nefret söylemleri kullanılarak Türk işletmelerinin boykot edilmesi istendi. Türklere yönelik hakaretlerin yanı sıra “Almanya’dan trenler kalkacak” ifadesine yer verilmesi, II. Dünya Savaşı dönemindeki toplama kamplarını, zorunlu sürgünleri ve Nazi rejiminin barbarca uygulamalarını hatırlatması bakımından tehlikeli boyutları gözler önüne serdi. Bildirilerde ayrıca bölgede yaşayan bir kadın ve ailesi doğrudan hedef gösterildi.

TÜRK AİLEDEN AÇIKLAMA

Vellberg’de 20 yılı aşkın süredir alnının akıyla döner restoranı işleten Türk aile, Hitlerin torunları tarafından sergilenen bu ırkçı provokasyona karşı sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir açıklama yaptı. Yıllardır kent halkıyla karşılıklı saygıya dayalı bir bağ kurduklarını belirten aile, nefret söylemlerine aynı dille cevap vermeyeceklerini ancak bu faşist baskılara karşı da asla sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

Açıklamada, ırkçılığın giderek tırmandığı bu dönemde toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekilerek barışçıl yaşamı savunan tüm kitlelere teşekkür edildi.

ALMAN POLİSİ GÖZYUMUYOR!

Südwestpresse’nin aktardığı bilgilere göre polis teşkilatı bildirileri dağıtan şüphelinin kimliğine dair güçlü ipuçlarına sahip olsa da soruşturmanın gizliliği gerekçesiyle henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Batı’da tırmanan Türk ve İslam karşıtlığının son örneği olan bu olay, Alman makamlarının ırkçı yapılarla yeterince mücadele etmediğini de gözler önüne serdi.