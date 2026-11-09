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Gündem Emeklilerin gözü kulağı Kabine toplantısında!
Gündem

Emeklilerin gözü kulağı Kabine toplantısında!

Yeniakit Publisher
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Emeklilerin gözü kulağı Kabine toplantısında!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik konuların masada olduğu toplantı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Kendileri hakkında yapılacak düzenleme hakkında detaylı bilgi arayan emekliler de toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamaya kilitlenmiş durumda.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.32'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; fon soruşturmasındaki gelişmeler, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ile Antalya'da yapılacak olan COP31 İklim Zirvesi'yle ilgili değerlendirmeler de yer alacak.

Ayrıca Rusya-Ukrayna, ABD-İran gerilimi ile İsrail'in bölgedeki saldırganlıklarının da değerlendirileceği toplantıyı, emekliler de yakından takip ediyor. Kendileri hakkında yapılacak düzenleme hakkında bilgi açıklama ihtimaline karşı emekliler de toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamaya kilitlenmiş durumdalar…

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