Sirkeyi pantolonlara sürerseniz! Bu detayı kimse bilmiyor: Seçme eski kıyafetleri atma kararı almayın! Bunu yapın

Zaman zaman en sevilen giysiler çok kullanıldığı için renkleri solar. Kıyafetleriyle duygusal bağ kuranlar için renklerin solmasını önleyen önerileri bir araya getirdik. Kıyafetlerin renginin solmasını sirkeyle önleyebilirsiniz. Nasıl mı? İşte cevabı...

Kıyafetlerin renginin solması hiç istemeyeceğimiz bir şey. Fakat ne kadar kaliteli bir ürün olursa olsun mutlaka renkte değişiklikler olabiliyor. Kıyafetlerin renginin solmaması için çözüm önerilerini bir araya getirdik.

Sirke

Kıyafetlerin renginin solmasını sirkeyle önleyebilirsiniz. Mesela beyazlayan kot pantalonlarını... Durulama işlemi sırasında çamaşıra bir bardak beyaz sirke ilave edin. Sirke, renklerin "dengelenmesine" yardımcı olur ve renk solmasına katkıda bulunan deterjan kalıntısının birikmesini engeller. Ayrıca giysileri yumuşatır. Koku için tedirgin olmayın çünkü kıyafetleri makineden çıkarıp kuruttuğunuzda sirke kokusu kalmayacaktır.

Karbonat

Karbonatı temizlikte neredeyse bilmeyen kalmadı. Temizlik ve beyazlatma konusunda etkili olan karbonatı yıkama döngüsüne yarım bardak ekleyin. Kıyafetleri hem temizler hem de renklerinin solmasını önler.

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