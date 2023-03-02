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Ekonomi Yastık altında birikimi olanlar hemen bankaya koştu: Aniden KKM’de ‘deprem’ etkisi yaptı! Hacmi devirdi
Ekonomi

Yastık altında birikimi olanlar hemen bankaya koştu: Aniden KKM’de ‘deprem’ etkisi yaptı! Hacmi devirdi

Kur korumalı mevduat hesabı, dalgalanma devam ederken 6 Ocak haftasından bu yana kesintisiz artışını sürdürürken; 24 Şubat haftası itibariyle 1 trilyon 551,8 milyar lirayla rekor seviyeyi yeniledi. Kur Korumalı BDDK verilerine göre uzman tavsiyelerinde deprem hemen etki etti ani bir şekilde herkes orya koştu...

Yeniakit Publisher
2023-03-02 16:21:00 - 2023-03-02 16:31:22
Yastık altında birikimi olanlar hemen bankaya koştu: Aniden KKM’de ‘deprem’ etkisi yaptı! Hacmi devirdi

Deprem sonrasında vatandaşlar yastık altındaki birikimlerini daha güvenli olduklarını düşündüğü bankalara yöneltiği belirtilmişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri o iddiları doğruladı.

BDDK tarafından yayımlanan haftalık verilere göre 6 Ocak haftasından bu yana kesintisiz artışını sürdüren kur korumalı mevduat hesabı 24 Şubat haftası itibariyle 1 trilyon 551,8 milyar liraya yükseldi. Bir haftada 51 milyar 973 milyon lira artan KKM’de 6 Ocak’tan bu yana yükseliş ise 181.8 milyar liraya ulaştı.

YÜZDE 3’LÜK DÜŞÜŞTEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

BDDK verilerine göre KKM büyüme hızı son haftalarda güçlü ivme gösteriyor. Aralık ayının son yılın ilk haftasında yüzde 3'ü aşan düşüşler yaşayan KKM büyüklüğü Merkez Bankası'nın döviz dönüşlü KKM mevduat faizinde üst sınırı kaldırması ve bankaların TL mevduat oranı hedefini yüzde 60'a yükseltmesiyle birlikte hızlandı. Şubat ayının ilk haftasında 48.9 milyar liralık haftalık büyüme gösteren KKM hacmi, 24 Şubat haftasında ise geçen haftaya göre yüzde 3,5 yükseldi ve yaklaşık 52 milyar lira büyüdü.

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