0553 313 94 23

Yogayı Etiler’de öğretsinler, devlet okulunda ne işi var?

15 Şubat 2019 Cuma

Yoga tanıtımı yapılacak..

Nerde?

Devlet okullarında..

Kim yapacak?

Ece Vahapoğlu..

Kim bu bayan?

Anlatımı biraz uzun sürer..

Kısa kısa bilgiler verelim..

Sizde bir kanaat oluşsun..

En temel nokta..

Her koltuğunun altında bir değil, iki-üç karpuz olduğu iddia edilen bu bayanın yazdığı ileri sürülen romanda..

Klasik bir “çok satma” amaçlı “olta atma” operasyonunun olduğu..

Nedir o?

Başörtülü bir bayan ile, başı açık bayanın yan yana getirilmesi.

Romanın kapağında bu var..

İçerikte bu var..

Ama esas “olta” başka..

Artık çok satmak için adet olduğu üzere..

Ya kitabınızda müstehcen ifadelere/görüntülere yer vereceksiniz..

Ya da..

Daha moda olan..

Eşcinsel hikâyeler üreteceksiniz..

Kendisinin yazdığını pek sanmadığım “Öteki” isimli romanında, Ece Vahapoğlu isimli bayan da öyle yapmış..

Eşcinsel bir anlatıma yer verip, okuyucuları toplamayı amaçlamış..

Sizde bir kanaat oluştu ise..

Genel tanıtıma döneyim..

Bayanın reklamı, oldukça profesyonel ekip tarafından yapılıyor..

“5 dil bilmek”ten başlayın.

“Her alanda eğitim alma.. Sertifika sahibi olma”ya kadar.

Çok büyük payelerle şişirilmiş de şişirilmiş..

Ama kendisi, zayıfcacık bir bayan..

Fit olacaklar ya..

İşletmenin adını da, fit21 by Ece Vahapoğlu olarak koymuşlar..

Hani sadece müşterilerinin olabileceği yerlerle yetinseler..

“Serbest ticaret diye bir şey var” deyip geçeceğiz..

Ama bırakmıyorlar..

Beşiktaş’ta.. Şişli’de.. Etiler’de zengin bayanlara hizmet verip, paralarını alma ile yetineceklerine..

Sosyeteye bandana, çorap satıp, “Daha fazla.. daha fazla” diye bitmeyen bir iştahla her alana; ama kamudan uzak durarak ticaret yapacaklarına..

Dönüp; dolaşıp, devlete yanaşıyorlar..

Dindar bir Cumhurbaşkanı’nın olduğu Türkiye’de..

Çocuklarımıza İslam dinini öğretmek istediğimizde bile, kafalarını çıkartıp, “Hop n’oluyoruz” diye itiraz seslerinin yükseldiği Türkiye’de..

Bu eşcinsel anlatımların bulunduğu roman sahibi bayan, devlet okullarına gidip, “Çocuk yogası” seminerleri verecekmiş.

Bana sorsanız..

“Bu bayanın ne yogadan haberi var, ne de çocuk yogasından” derim ama..

“Etrafındaki birkaç kişinin hormonlayıp, ekran yüzü olarak kullandığı bir bayan” derim ama..

Orası, bu bayan vasıtası ile sunulan ürünlerin müşterisi olanları ilgilendirir..

Ben, sadece, bu bayanın devlet okullarına hangi akıl ile sokulduğunun peşindeyim..

Bayan Milli Eğitim Bakanlığı’na müracaat etmiş..

4 Şubat  2019’da..

Yanlış okumuyorsunuz..

2018 falan değil.. 

2017 hiç değil..

Daha şunun şurasında, bugün itibari ile 11 gün önce müracaat etmiş..

Milli Eğitim Bakanlığımızın bürokratları da..

Hangi ara bu dilekçe evrak kayıttan geçmiş ise..

Hangi ara, evrak kendilerine gelmiş ise..

Hangi ara özel kalemden geçip, müdürlerin masalarının üstüne konulmuş ise..

Müdürlerimiz hangi ara incelemişlerse..

Hangi ara olayı değerlendirmişler ise..

Hemen 2 gün sonra..

Bu “çok değerli ve işbilir bayan”ın eline “Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” ile biten “kabul” içerikli cevabi yazı verilmiş..

Tabi, bu bayan ile birlikte..

“Dağıtım” başlığı altında..

“Bilgi” denilerek..

Birçok yere de yollanmış, “Çocuk yogası” konulu yazı..

Nerelere gönderilmiş?

Nerelere gönderilmemiş ki...

Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne..

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne..

Hatta Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne..

“Din öğretimi Genel Müdürlüğü’ne de yollandığına göre..

Artık daha gerisini saymayayım.

Demek ki..

Bu yazı hayata geçecek olursa..

Ece Vahapoğlu isimli bayanımız, giyecek taytları..

Giyecek yarı çıplak bluzları..

İmam hatipli gençlerimize..

Artık sadece kızlara mı?

Yoksa erkek çocuklarımıza da mı?

Yoga öğretecek..

Nedir bu?

Nedir, sayın Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları..

Kimdir, bu bayana, Milli Eğitim’de dilekçeyi iki günde cevaplandıracak kadar hızlı hareket edebilen, yol-yordam bilen iş takipçileri..

Ne yapmak istiyor bu kişiler?

AK Parti iktidarında, Ak Parti’nin altını mı oymak istiyorsunuz..

Ece Vahapoğlu, gitsin CHP kafalıların olduğu mekanlarda, istediği kadar “yoga” dersi versin..

Zayıf kalmanın tekniklerini öğreteceğim ayakları ile..

Budistlerin ibadetlerini öğretsin..

“Konsantrasyon eğitimi” adı altında..

Zehrini akıtsın..

Hatta dinlenme aralarında..

“Öteki” adlı romanını satsın..

Ama, devlet okullarında ne işi var?

Küçücük çocuklarımızın beyinlerini zehirlemek için, okullarımızda ne işi var?

Devlet okullarına gelmek için, şu okul müdürünü, bu okul müdürünü ayarlama gibi çabalarla uğraşmasın diye..

Ankara’dan topluca tüm okullara yollanacak şekilde bir yazı ile ödüllendirilmesinin arkasında ne yatıyor?

Yazıda, “etkinliğin amacı” başlığında şu notlar düşülmüş:

“Çocuklarda konsantrasyonu artıran, arkadaşlığı, paylaşmayı ve sosyalliği geliştiren ..”

Çocuklarımız, “arkadaşlığı” bu bayandan mı öğrenecek?

“Paylaşmayı” bu bayandan mı öğrenecek?

“Sosyalliği geliştirmek” için, bu bayana mı ihtiyacımız var?

Lütfen sayın bürokratlar..

Lütfen..

Biraz ciddiyet..

Biraz tutarlılık..

AK Parti, yeni gençliği  manevi idealler eşliğinde oluşturmak isterken..

Nedir bu laubalilik?

(Not.. Yol yakın iken, karardan dönülmesi en samimi temennimizdir.. Zira, 17 Şubat’ta, sözümona bu eğitim başlıyormuş..)

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • GÖKBORUGÖKBORU9 dk önce
    Keskin isimli arkadaş bende senin gibi yoga ya karşıyım bu tamamen dinimiz için yürütülen şerefsiz abd nin projesidir. buna hükümetin karşı geleceğini düşünüyorum böyle bir şeye müsade edilmez lakin yobazlığın gericiliğin anlamı yok günümüz dünyasında 2. hatta 3. yabancı dil iş dünyasında şarttır. sen hayır benim çocuğuma bu eğitim verilmesin diyorsan imam hatibe göndereceksin kardeşim kimseye zorlama yok
  • Kayı Boyu IYIKayı Boyu IYI28 dk önce
    haydi çocuklar camiye projesine  yırta yırta bağırarak provake eden s.........lar. Müslüman mahallesinde salyangoz satılırken gıkları çıkmıyor. neden acaba? bir kaç kg salyangoz mu sipariş ettiler, onlarımı yiyecekler acaba?
  • KeskinKeskin32 dk önce
    Devlet ii ce kafir yönetim oldu. Namaz islam,hadis ve osmanlıca eğitim öğretime hayır diyeceksin. müslümanlar bile şüpeli cekingen dururken . okullarda ingilizce kimi yerlerde tam 8 saat , modern dans adı altında (kimi devletlerin kültütrü ile) edepsiz dans, şimdi müslümanları katleden tapınakcıların yogo ibadetini spor diye cocuklarımızı yutturup yogocu yapacaklar. Namaz dan daha ii bi huzur rahatlama yoktur . yogo istiyorsanız Allaha sesli veya sessiz mümünler için de dua edin isteyin saatlerce. Bakın Kendinde değil Toplumda kötülük kalıyormu.
  • iyildiziyildiz36 dk önce
    Dindar bir Cumhurbaşkanı’nın olduğu Türkiye’de????????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.....................................................................................
  • YaziyorumYaziyorum49 dk önce
    Yorumcu gokmen devletin okullarinda dini egitim Avrupada var ,fakat bu ihtiraz niye burdaki yetki senin deyiltoplumun cogunlugusrn dusinceni oyunla belirlersin .
  • zeki serinzeki serin49 dk önce
    MEB tam bir rezalet gercegi sizde biliyorsunuz neden yazmıyorsunuz bakanligi bakan ve o kurul son sozu söyleyerek yürütüyor o kurul kimin emrinde
  • YaziyorumYaziyorum53 dk önce
    Degerli yazar degerli insan bir toplumun degerleri savunduklari fikirlerde sakli neden biz hepden haramzade olduk ,biri derki onemli deyil haram yeterki olsun param ecdadimiz encok haram olanlardan sakinmis biz cehennem atesine dayanamayiz haram getirmeacliga dayaniriz derlerdi fitne,uykuda uyandirana lanet olsun bu millete herseyi ,ahlaksizligi mubah gorene niyetlerini tersine cevirsin,degerli Ali bey size tesekur ederim hayirli cumalarin olsun
  • KAMİLKAMİL57 dk önce
    fetöş deyip olayı sulandırmayalım ......her beceriksizliği fetoşa mal edersek asılo zaman sorunu çözmekten uzaklaşmış oluruz
  • ekinci ekinci58 dk önce
    AK PARTİNİN İÇİNDE YABANCI EL VAR. Ben ak parti deyince aklıma temiz dürüst sosyal halel harama dikkat eden adaletli vb. biliyorum. ama şaşıyorumAtanan çoğu kurumlarda münafıklar devlet düşmanları sinsi sinsi çalıyorlar kendileri gibi adamları yetkilendiriyorlar geçmişlerine bakmadan araştırmadan menfaat sağlamak için ülkesinin bekasını düşünmeyen sadece nefsi-i emareye esir olan insanlardan bıktık bu ülkede mit yok mu bu nasıl talandır, ey yetkililer imanlı yetkililer gözlerinizi açın uyanın son pişmanlık fayda vermez.saygılar
  • ŞİKAYET EDİNŞİKAYET EDİN58 dk önce
    CİMER E ŞİKAYET yazın.
  • FazılFazıl59 dk önce
    İnancım odur ki! Allah (c.c) sizden razıdır.
  • Ergin YAŞARErgin YAŞAR59 dk önce
    Dedik ya Reis'inparlak mahir bakanı çok.Gaflet bize,uyanıklık onlara!!!
  • Hoca Kilicdaroglu HazretleriHoca Kilicdaroglu Hazretleri1 sa önce
    Kemal in yerel secim icin hazirlanan kitapciga yazdigi ön sözden ; "bir mümin günde en az yüz kere besmele çeker" .. işte yerel yonetim sorununa chp nin muthis cozumu !!
  • görkemgörkem1 sa önce
    Yoga veya herhangi bir dini ögreti devlet okullarinda olmamalidir.. Inanc konusu okullarin isi degildir, Diyanetin meselesidir.. Okullarda felsefe - mantik - sosyoloji - psikoloji, pedagoji gibi dersler verilebilir ama bir inanca veya itaate dayali yani müridlik esasina dayanan dersler OLMAMALI.. Tamamen kisisel, ferdin sadece kendisini ilgilendiran inanc konulari okullarin görevi degildir. Tabii Imam-Hatip gibi okullari bunlarin disinda tutuyorum, imam-Hatipler DiYANETE BAGLANMALIDIR.. Inanc konulari okullarin degil Diyanet islerinin görevidir..
  • yusuf abdullahyusuf abdullah1 sa önce
    gercegi sizde biliyorsunuz neden yazmiyorsunuz bakanligi bakan ve o kurul son sozu soyleyerek yurutuyor o kurul kimin emrinde
  • GÖKBORUGÖKBORU1 sa önce
    Öncelikle bu duruma kesinlikle bende karşıyım yoga adı altında çocuklarımızı saçma sapan düşüncelere yönelterek islamdan dinimizden ayırma hedefleniyor. Yalnız sayın yazar bazı söylemleriniz yobazca cahilce bencilce birde yazar olmuşsunuz! chp lilerin çocuklarıda bu vatanın çocuklarıdır onlarda islam dini altında yaşamayı hak ediyorlar nasıl dersiniz CHP LİLERİN ÇOCUKLARINA ÖĞRETSİNLER DİYE ! öleyse bende şunu söylüyorum sana sende öleyse çocuklarını imam hatiplere gönder hafız olsunlar ne dersin..!
  • FerhatFerhat1 sa önce
    AKP liberalizm odakli islamin ülkemizdeki misyonerleridir. Liberalizmin kökleri fransiz ihtilaline dayanmaktadir, zira devlet ve ekonomide sonsuz özgürlük adi altinda hertürlü ahlaksizlik ve sermayeye dönük yatirimlar serbestdir. Sözün özü AKP islami liberallestirip islam a serbest piyasa gibi ve liberalizmin ölcülerini katistirip islami güncellemeye calisan bir parti. Zaten bu akp nin son 16 yil icinde uygulamalarindan görebikirirsiniz, yabanci sermayeyi ülkeye davet etmesi, özellestirme kapsaminda ülkenin bagimsizliginin teminati olan kaynaklarini özellestirmesi, AB kriterlerine uyum sürecinde okullarda ve devlet kurumlarinda hayata gecirilen sapkin projeler ve niceleri. Bunlari fark etmemek icin kör olmak hatta sagir olmak gerekir. Bu liberlesmis Akp siir okumaktan baska bir sey bilmiyor, fakat artik siirlerle narkoz zamani geride kaldi. Allah inanlari muvaffak eylesin.
  • mazlum vatandasmazlum vatandas1 sa önce
    Eee ali bey siz her dindarı fetöcü diye yaftalayıp elin solaklarının iftira ve kumpasları ile işten attırırsanız meydan işte böyle dinsiz donsuzlara kalır sonra da veryansın edersiniz. şuna kani getirdim ki mütedeyyin bildiğimiz hükümetin solculara verdiği kıymeti kendine gönül ve oy veren sağ kesime vermediği çok aşikardır. mazlumların Allahtan başka kimsesi kalmamış.
  • KocayusufKocayusuf1 sa önce
    Allah (c.c.), İslam'a hizmetin bayraktarı olan aziz milletimize, bu şerefi sonsuza kadar korumayı nasib eylesin... Bu şerefi koruyacak yöneticileri, eğitici ve öğreticileri başımızdan eksiltmesin... Demokrasi perdesi altında, imansız, hain ve şerefsizlere fırsat vermesin... İlk emri "Oku!.." olan, İlmi, alimi ve güzel ahlakı daima teşvik eden ve yüceleyen dinimizi hakkıyle tanıyıp, gereğini yerine getirmeyi; ilim, irfan ve güzel ahlakta beşeriyyete örnek olmayı... nasib eylesin. Aziz Milletim! Bütün bu duaların aktivitesi/gerçekleştirilmesi, iyi bilmeliyiz ki, "Cihad-ı Ekber=Büyük Savaş"tır!.. Yani, bu şuurla yaşayan, bu gayretle ömrünü tamamlayan, cephede savaşırken ölenler gibi, şehiddir!..
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Yorumcu hasan,ve yogo kazim yuz yasinda dipcik gibi dipcik silahda olur bazan kulanmasini bilmezise silahi kullanan sahibine teper yogo kazim galiba kitabin icerigini ya anlamadin sadece yogodan ibaret deyil hasan bir zamanlar filimlerde hasan almaz basan alir belki bu aklinda kalir sizler gibi sahsiyetlerede ben it urur kervan yurumeye bilir dinsizin hakindan adalet gelir
  • SafaSafa1 sa önce
    Yogadan sonra reankarnasyon inancı ile müslimanların kafalarını karıştıracaklar. Bunlar belli. Lakin asıl sorun bizde. İslam inancıymış gibi nekadar hurafe, bidat. Uydurma rivayet menkibe varsa çocuklarımıza anlatılıyor ve bu din zannediliyor. Ortada Kuran yok, Rasül yok. İnancımızın ne kadarı İslama uygun . Önce ne kadar salavat o kadar huri anlayışını din diye anlatanlara gereken cevap verilmediği gibi dürüstlüne inandığımız yeni akitte bile pozitif haberleri yapılıyor. Nasıl olacak bu iş?
  • teomanteoman1 sa önce
    100 yaşına gelen 5 vakit namaz kılsa hem ruhen hem de bedenen dipçik gibi olur. Oda yetmiyorsa gitsin köyünde bahçe işleri ile yavaş yavaş uğraşsın..
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Her bakanlığa bir erdoğan,her illere bir erdoğan,her belediye bir erdoğan her mahalleye bir erdoğan ne bu,bu bakanlıktaki zaatlar,rahmetlinin deyimiyle bunlar bakan değil bakardı,gibi ne zaman bakanlık yapacaklar sokaktaki çapulcu fetö yüde mi erdoğan temizleyecek,işiniz gücünüz koltuk,Sayın bakarlar herkez evinin önündeki fetö denen pislikleri,temizleyecek yoksa daha çok bunları görürüz.
  • hülyahülya1 sa önce
    siz de etiler le bozdunuz.nedir mesele?
  • Rıfat Rıfat 1 sa önce
    Sayın yazar Milli Eğitim Bakanı nın bilgisi olmadan onay verilir mi, mutlaka bilgisi vardır, hükümet bu bakanı iş başına getirmekle büyük hata yapmıştır!
  • Mahmut OzMahmut Oz1 sa önce
    Oyle anlasiliyorki Milletibir ve beraber ayakta tutan manevi ve ahlaki degerleri yok ederek toplumu ifsat etme isi MEB ve aile bakanligina ihale edilmis ve bu meyanda yurutulen yikici ve ifsat edici faliyetler sinsice ve saman altindan yurutulmaktedir. Desifre olduklari zamanda bitirdik,vazgectik veya yok oyle bir sey gibi oyalama,sulandirma beyanlariyla dikkatler dagitilip ayni melanetlere kaldiklari yerden devam etmektedirler. Iktidarin kabul ettigi istanbul sozlesmesi olarak bilinen avrupa sozlesmesi iptal edilmedigi muddetce bu tur ifsat edici karanlik faliyetlerin onune gecilmesi mumkun degildir.
  • selimselim1 sa önce
    Sayın Karahasanoğlu,bu kadar bu bayan hakkında sayıp dökmüşsünüz,herşeyini saymışsınız ve bu projenin de hatalı olduğunu yazınızda söylüyorsunuz..Lakin Nasreddin Hoca'nın hırsız fıkrası gibi bu dedikleriniz..Hataları hep asıl musebbibinden uzaklaştırmaktır bu.. Nasreddin Hoca bu fıkrada ne diyor?..."Tamam da hırsızın hiç mi suçu yok? "...Sadece bakan mı hatalı bu konuda acaba?...
  • eminemin1 sa önce
    "Dindar ve kindar nesil" bekliyorduk, birileri hokus pokus yaptı, şapkadan yogacı nesil çıktı!!
  • AlkanAlkan1 sa önce
    Alibey bürokratlar iktidarın dışında özerk yapılaramı sahipki iktidarın bilgisi dışında mı hareket ediyor..iktidarın yanlışlarını gizlemek için nekarda çırpınsanızda artık mızrak çuvala sıgmıyot.ilham kaynagımız ab diyen ab uyum yasaları adı altında inancımıza ters aile yapımızı toplumu bozan kanun ve düzenlemeler yapan akp yeni yetişen gençliği manevi idaaller eşliğinde yetiştirmesi mümkünmü. İstanbul sözleşmesi ibneler için kanun çıkaran etcep yoga gibi uygulamalarda bulunan iktıdardan söz ve nutuklar islami uygulama ve icraatlar ab oluyor.alibey devletin okullarında yogayı yanlış bulurken özel okullarda okuyanlar bu müslüman milletin evladı değilmi.bu çocuklar tomlumdan tecritmi edilecek.iş kişinin aynasıdır sizlerin aklamaya çalışmanızda kendi amel defterinize herhaldeki sevap olarak yazılacak değildir.
  • MülayimMülayim1 sa önce
    feto gitti keto (kemalist teröristler) geldi. 15 temmuz sonrası kurumlardaki bürokratlara dikkat edin. çoğu azılı ulusalcı güya kemalist dinsiz imansız, din düşmanı tipler. bunlar daha iyi günlerimiz
  • Yogi KazımYogi Kazım2 sa önce
    yoga stresi alır, zihin açar tavsiye ederim Ali bey bakın ben 100 yaşına geldim dipçik gibiyim maşallah.
  • mehmetmehmet2 sa önce
    şeddeli aptalliktan baska birsey degil, vesselam
  • HasanHasan2 sa önce
    İt ürür kervan yürür. İsteyen yogasını da yapar, tangosunu da oynar. Eğer ki senin kıldığın namaza kimse bir ses çıkarmıyorsa ve buna hakkım diyorsan, başkasının yaptıklarına da karışmayacaksın. Kendinizin yapamadığı ama içten içe yapmak için can attığı şeylere çamur atmayın hemen.
  • görkemgörkem2 sa önce
    Yoga veya herhangi bir dini ögreti devlet okullarindan olmamalidir.. Inanc konusu okullarin isi degildir, Diyanetin meselesidir.. Okullarda felsefe - mantik - sosyoloji - psikoloji, pedagoji gibi dersler verilebilir ama bir inanca veya itaate dayali yani müridlik esasina dayanan dersler OLMAMALI.. Tamamen kisisel, ferdin sadece kendisini ilgilendiran inanc konulari okullarin görevi degildir. Tabii Imam-Hatip gibi okullari bunlarin disinda tutuyorum, imam-Hatipler DiYANETE BAGLANMALIDIR.. Inanc konulari okullarin degil Diyanet islerinin görevidir..
  • Mehmet AliMehmet Ali2 sa önce
    FETÖ'CÜ siyasetçilere zaten dokunulmadı ve şimdi zengin iş adamları patır patır salınıyor, ne iş? FETÖ-AKP yine aynı menzile mi yürümeye başlıyor. Hocam bir sonraki yazınızda bu olayları inceleyelim lütfen, neler oluyor üst kademelerde? Siz Avukatsınız, bizim gibi cahilleri aydınlatın. Şamil Tayyar FETÖ BORSASI demişti, ne oldu o konu, üstünü örtmesinler. Bırakın bu YOGA, PİLATES geyik muhabbetlerini.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN3 sa önce
    HAY ALLAH(CC) RAZI OLSUN.SİZİN TESPİT ETTİĞİNİZ YANLIŞLARI,SAHAYA YAYILMADAN,GÖREBİLECEK BİRİLERİ YOK MU? MİDE BULANDIRAN BU TÜR YANLIŞ UYGULAMALAR AK PARTİ TABANINDA CİDDİ RAHATSIZLIKLAR OLUŞTURUR.DAHA TEDBİRLİ OLMALARI LAZIM.SİZİ DİNLEMELERİ MESELELERİN ÇOĞUNU ÇÖZECEKTİR EMİNİM.ELİNİZE SAĞLIK
  • MustafaMustafa3 sa önce
    Allah subhanehu ve teâlâ nın adaletini beğenmeyip, kafirden alınan kanunlar adalet oluyorsa , yogada olacak, sapkın birliktelikler de ,samba da , salsa da,tango da . Dininizi seçiniz.
  • HakanHakan3 sa önce
    Bu iptal edildi.Hatadan dönüldü.
  • Bu cesareti Bu cesareti4 sa önce
    Hep bu hükümetin sayesinde alıyorlar. Milli eğitimin başındaki ucuz reklamlarla vakit doldura dursun. Cebi zenginlerden sıyrılmadıkça iflah olamayacaklar. Yine birileri sayın başkanı fena halde kandırıyor. Ve biz artık pes ettik. Evet bir oyumuz var.!!!
  • adamın dibiadamın dibi4 sa önce
    bunu kimler çıkarıyor onaylıyor..devlet içindeki çakalları kafasına gòre iş yapanları terbiye etmeli..cumhurbaşkanınin haberi olmadan yapılıyorsa ne cúrret ha yok haberi varsa ona da ben inanmıyorum..yoktur inşallah..
  • 13 13 13 44 44 44 13 13 13 44 44 44 4 sa önce
    Kul azmayinca Hak yazmazniş.Demir dövülerek cicek sevilerekamaca uygun hal alir.Insanligin ve/ veya ulkehalkinin ,milletin kendine gelmesi için insan olarak şu an yapabilecegimiz yok.Durum bir ilahi mudahale olacagi yonundeki olasiliklari gosterir. Ister doverek ister severek.Mevla eylerse güzel eyler.
  • OkurOkur4 sa önce
    Fettan tam incenin bayan versiyonu
  • SelamSelam5 sa önce
    Okullar yol geçen hanına döndü.Değerler eğitimi adı altında isteyen at oynatıyor.
  • dinini terkeden; yaptığını dini sanır!dinini terkeden; yaptığını dini sanır!5 sa önce
    Salih Akdemir: yogacı sapık ilahiyat profu! Ardından; 'toprağın bol olsun lan senin!' demiştim!
  • ErginErgin7 sa önce
    Varolan eğitim sistemi hırsız, arsız,üçkağıtçı,bilgisiz,ilgisiz bir nesil yetiştiriyor.Birde yogolu eğitimi deneyelim bakalım nasıl olacak.Memlektin bolca İmam Hatip okulu açılarak kurtulacağını inanan saf vatandaşlar aslında bu okulların bir siyasiPartinin arka bahçesi haline geldiğini görmezden geliyorlar.Zannediyorum sizlerinde korkusu buradan kaynaklanıyor.İstiyorsunuz ki bu bahçeye sizden başkası girmesin,sizden başkası görünmesin.E mubarekler o halde sizlerde her okulu İmam Hatip Lisesine çevirmeyin.Çocuklarida bu okullara gitmeye zorlamayin.Yani Eğitim sistemi mükemmel işliyor da bizimmi haberimiz yok.Bizim şu okullar ne Büyük Hırsızlar yetistirdi.Neler gördük neler? yoga dan mı korkacağız birader.Siz korkun.
  • yyyyyyyyyy9 sa önce
    bu ece vahap önemli değil. ÖNEMLİ OLAN MEB İÇİNDE , BU İŞİ KOTARANMEMUR MÜDÜR AMİR LERİ BULUP,bulunca bana haber verin.onlar sabotajcı fettuşiler.
  • VatanseverVatansever9 sa önce
    Fetö terör örgütünün, Devletin her kademesinde yer aldığının belgesidir bu oynak bayanın başvurusunun kabul edilip Milli eğitim programına dahil edilmesi. Siz bir de Zıraat Bakanlığını bakın Ne pislikler var oralarda da! 60 yıla varan cıa bağlantılı tapınakçı bir örgütün temizlenmesi biraz zaman alıyor galiba ama Türkiye'nin vakit kaybetme lüksü YOK.

Ali Karahasanoğlu

Son Yazılar

Günün Özeti

Bugünkü Yazılar

Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi