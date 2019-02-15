Yogayı Etiler’de öğretsinler, devlet okulunda ne işi var?

Yoga tanıtımı yapılacak..

Nerde?

Devlet okullarında..

Kim yapacak?

Ece Vahapoğlu..

Kim bu bayan?

Anlatımı biraz uzun sürer..

Kısa kısa bilgiler verelim..

Sizde bir kanaat oluşsun..

En temel nokta..

Her koltuğunun altında bir değil, iki-üç karpuz olduğu iddia edilen bu bayanın yazdığı ileri sürülen romanda..

Klasik bir “çok satma” amaçlı “olta atma” operasyonunun olduğu..

Nedir o?

Başörtülü bir bayan ile, başı açık bayanın yan yana getirilmesi.

Romanın kapağında bu var..

İçerikte bu var..

Ama esas “olta” başka..

Artık çok satmak için adet olduğu üzere..

Ya kitabınızda müstehcen ifadelere/görüntülere yer vereceksiniz..

Ya da..

Daha moda olan..

Eşcinsel hikâyeler üreteceksiniz..

Kendisinin yazdığını pek sanmadığım “Öteki” isimli romanında, Ece Vahapoğlu isimli bayan da öyle yapmış..

Eşcinsel bir anlatıma yer verip, okuyucuları toplamayı amaçlamış..

Sizde bir kanaat oluştu ise..

Genel tanıtıma döneyim..

Bayanın reklamı, oldukça profesyonel ekip tarafından yapılıyor..

“5 dil bilmek”ten başlayın.

“Her alanda eğitim alma.. Sertifika sahibi olma”ya kadar.

Çok büyük payelerle şişirilmiş de şişirilmiş..

Ama kendisi, zayıfcacık bir bayan..

Fit olacaklar ya..

İşletmenin adını da, fit21 by Ece Vahapoğlu olarak koymuşlar..

Hani sadece müşterilerinin olabileceği yerlerle yetinseler..

“Serbest ticaret diye bir şey var” deyip geçeceğiz..

Ama bırakmıyorlar..

Beşiktaş’ta.. Şişli’de.. Etiler’de zengin bayanlara hizmet verip, paralarını alma ile yetineceklerine..

Sosyeteye bandana, çorap satıp, “Daha fazla.. daha fazla” diye bitmeyen bir iştahla her alana; ama kamudan uzak durarak ticaret yapacaklarına..

Dönüp; dolaşıp, devlete yanaşıyorlar..

Dindar bir Cumhurbaşkanı’nın olduğu Türkiye’de..

Çocuklarımıza İslam dinini öğretmek istediğimizde bile, kafalarını çıkartıp, “Hop n’oluyoruz” diye itiraz seslerinin yükseldiği Türkiye’de..

Bu eşcinsel anlatımların bulunduğu roman sahibi bayan, devlet okullarına gidip, “Çocuk yogası” seminerleri verecekmiş.

Bana sorsanız..

“Bu bayanın ne yogadan haberi var, ne de çocuk yogasından” derim ama..

“Etrafındaki birkaç kişinin hormonlayıp, ekran yüzü olarak kullandığı bir bayan” derim ama..

Orası, bu bayan vasıtası ile sunulan ürünlerin müşterisi olanları ilgilendirir..

Ben, sadece, bu bayanın devlet okullarına hangi akıl ile sokulduğunun peşindeyim..

Bayan Milli Eğitim Bakanlığı’na müracaat etmiş..

4 Şubat 2019’da..

Yanlış okumuyorsunuz..

2018 falan değil..

2017 hiç değil..

Daha şunun şurasında, bugün itibari ile 11 gün önce müracaat etmiş..

Milli Eğitim Bakanlığımızın bürokratları da..

Hangi ara bu dilekçe evrak kayıttan geçmiş ise..

Hangi ara, evrak kendilerine gelmiş ise..

Hangi ara özel kalemden geçip, müdürlerin masalarının üstüne konulmuş ise..

Müdürlerimiz hangi ara incelemişlerse..

Hangi ara olayı değerlendirmişler ise..

Hemen 2 gün sonra..

Bu “çok değerli ve işbilir bayan”ın eline “Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” ile biten “kabul” içerikli cevabi yazı verilmiş..

Tabi, bu bayan ile birlikte..

“Dağıtım” başlığı altında..

“Bilgi” denilerek..

Birçok yere de yollanmış, “Çocuk yogası” konulu yazı..

Nerelere gönderilmiş?

Nerelere gönderilmemiş ki...

Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne..

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne..

Hatta Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne..

“Din öğretimi Genel Müdürlüğü’ne de yollandığına göre..

Artık daha gerisini saymayayım.

Demek ki..

Bu yazı hayata geçecek olursa..

Ece Vahapoğlu isimli bayanımız, giyecek taytları..

Giyecek yarı çıplak bluzları..

İmam hatipli gençlerimize..

Artık sadece kızlara mı?

Yoksa erkek çocuklarımıza da mı?

Yoga öğretecek..

Nedir bu?

Nedir, sayın Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları..

Kimdir, bu bayana, Milli Eğitim’de dilekçeyi iki günde cevaplandıracak kadar hızlı hareket edebilen, yol-yordam bilen iş takipçileri..

Ne yapmak istiyor bu kişiler?

AK Parti iktidarında, Ak Parti’nin altını mı oymak istiyorsunuz..

Ece Vahapoğlu, gitsin CHP kafalıların olduğu mekanlarda, istediği kadar “yoga” dersi versin..

Zayıf kalmanın tekniklerini öğreteceğim ayakları ile..

Budistlerin ibadetlerini öğretsin..

“Konsantrasyon eğitimi” adı altında..

Zehrini akıtsın..

Hatta dinlenme aralarında..

“Öteki” adlı romanını satsın..

Ama, devlet okullarında ne işi var?

Küçücük çocuklarımızın beyinlerini zehirlemek için, okullarımızda ne işi var?

Devlet okullarına gelmek için, şu okul müdürünü, bu okul müdürünü ayarlama gibi çabalarla uğraşmasın diye..

Ankara’dan topluca tüm okullara yollanacak şekilde bir yazı ile ödüllendirilmesinin arkasında ne yatıyor?

Yazıda, “etkinliğin amacı” başlığında şu notlar düşülmüş:

“Çocuklarda konsantrasyonu artıran, arkadaşlığı, paylaşmayı ve sosyalliği geliştiren ..”

Çocuklarımız, “arkadaşlığı” bu bayandan mı öğrenecek?

“Paylaşmayı” bu bayandan mı öğrenecek?

“Sosyalliği geliştirmek” için, bu bayana mı ihtiyacımız var?

Lütfen sayın bürokratlar..

Lütfen..

Biraz ciddiyet..

Biraz tutarlılık..

AK Parti, yeni gençliği manevi idealler eşliğinde oluşturmak isterken..

Nedir bu laubalilik?

(Not.. Yol yakın iken, karardan dönülmesi en samimi temennimizdir.. Zira, 17 Şubat’ta, sözümona bu eğitim başlıyormuş..)