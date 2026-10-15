Araç sahipleri aman dikkat! HGS işlemleri sil baştan

Sürücüleri yakından ilgilendiren HGS değişikliğiyle birlikte artık sadece ruhsat sahibi e-Devlet üzerinden kendi aracının borcunu ödeyebilecek.

Araç sahibi olan herkesi ilgilendiren Hızlı Geçiş Sistemi'nde değişiklik yapıldı. Uzun yıllardır ayı sistemi kullanan HGS'nin kaçak geçişler için oluşturduğu ödeme ekranı değişti.

PLAKADAN SORGULAMA TARİH OLDU

Bundan sonraki süreçte kendi aracı dışında başkasının aracının plakasını sorgulayarak ödeme yapılmasının önüne geçildi.



Eskiden istenilen plaka girildiğinde geçiş ihlali varsa ödeme yapılıyordu. Yeni sistemde e-Devlet'e yönlendirerek giriş yapılarak kaçak geçişin olup olmadığı öğreniliyor.

"9 ADIMDA İŞLEM YAPMANIZ GEREKİYOR"

Ödeme sayfasına ulaşmak için 9 adımda işlem yapmanız gerekiyor.



Tarayıcı üzerinden e-Devlet'e giriş yapılıyor, arama kısmına "Araçlarım" yazılıyor ve gelen listeden ilgili araç seçiliyor. "Geçiş" sekmesi altında otoyol geçiş bilgileri görüntüleniyor. İhlalli geçişiniz varsa borç listesi sıralanıyor. İlgili borç kısmında "Ödeme yap" sekmesi tıklanarak ödeme adımına geçiliyor. Sonrasında kartla ödeme yaparak işlem tamamlanıyor.

MOBİL UYGULAMADA GEÇERSİZ

Ödeme yapılacak kısım e-Devlet'in mobil uygulamasında bulunmuyor, şu an için sadece web tarayıcısı üzerinden e-Devlet'e giriş yapılarak ihlalli geçişler ödenebiliyor.

"ELDEN ÜCRET ÖDEMESİ YAPMASI GEREKECEK"

Bir arkadaşının aracını emanet alıp HGS gişesinden geçen kişiler eğer aracın HGS'sinde bakiye yoksa, araç sahibinden HGS'nin ne kadar tuttuğunu öğrenip elden ücret ödemesi yapması gerekecek.