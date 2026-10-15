Hamdi Akın'ın oğlu gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın gözaltına alındı.
Ankara’da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar gerçekleştirildi. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın’ın da soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Akın’ın soruşturmadaki konumu ve hangi iddialar kapsamında gözaltına alındığına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
Fotima Abdumuminova da gözaltında
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden birinin de Fotima Abdumuminova olduğu belirtildi. Abdumuminova daha önce doktorluk unvanını usulsüz kullandığı ve yetkisi olmadan botoks uygulamaları yaptığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti.