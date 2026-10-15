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Spor Dev derbinin hakemi belli oldu!
Spor

Dev derbinin hakemi belli oldu!

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Dev derbinin hakemi belli oldu!

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig 8. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu. Papara Park'taki Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasında düdük Cihan Aydın'da olacak.

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

MHK'den yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek.

Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi19 Ekim Pazartesi 20.00'dePapara Park'ta oynanacak.

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