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Aktüel Sakarya’da sağanak felaketi! Dere kenarındaki villa böyle yıkıldı
Aktüel

Sakarya’da sağanak felaketi! Dere kenarındaki villa böyle yıkıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sakarya’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, Sapanca başta olmak üzere birçok noktada su baskınlarına sebep oldu. Fevziye Mahallesi’nde derenin taşması sonucu köprü ve elektrik direkleri yıkılırken, dere kıyısındaki iki katlı ev çöktü.

şehrin belli bölümlerinde etkisini sürdürüyor. Sapanca ilçesi Göl Mahallesi'ndeki bir site sular altında kaldı.

 

Çalışma başlatıldı

Fevziye Mahallesi'nden geçen derenin taşması sonucu köprü ve elektrik direkleri yıkıldı, mahalleye ulaşım kapandı. Mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bu arada, Fevziye Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından dere kıyısında bulunan ve daha önce boşaltılan iki katlı ev yıkıldı.

SEDAŞ, AFAD ve jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

 

Öte yandan Kaymakamlık tarafından sel riskine karşı mahalledeki camilerden uyarı anonsları yapıldı.

Hendek ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı. Çobanyatak Mahallesi'nde yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

Karasu ilçesinde de bazı yollar suyla kaplandı.

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Yorumlar

misafir

bu binaya yap diyen hangi belediye, suyu bağlayan elekrik veren hangi belediye yazmayı untmuşsunuz. insanın aklına kötü şeyler geliyor.
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