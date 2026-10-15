İstanbul’da can kaybı 3’e yükseldi

İstanbul’da salı gece yarısından itibaren etkili olan şiddetli yağışın bilançosu ağırlaşıyor. Kağıthane Sadabat Parkı yakınında bir erkek cesedi bulunurken, kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği ve kent genelinde 4 kişinin halen kayıp olduğu bildirildi.

Valilikten yapıllan açıklamada, "Kağıthane İlçesi Sadabat Parkı yanında bir erkek cesedi bulunmuştur. Şahsın kimlik tespit işlemleri devam etmektedir. Yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükselmiş olup, kayıp şahıs sayısı an itibariyle 4’tür" denildi.