Felaket bir anda geldi! Selde bir kişi aranıyor!

Başiskele ilçesine bağlı Kullar mevkisinde iddiaya göre dün akşam saatlerinde barakasında bulunan eşyalarını sel riskine karşı kurtarmak isteyen eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli, derenin taşmasının ardından sel sularına kapıldı.

SEL SULARINA KAPILAN KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Gedikli’den dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamaması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiyeye bağlı arama-kurtarma ekipleri sel sularının bulunduğu hat boyunca arama çalışması başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Valiliği, sağanağın etkili olduğu kentte kayıp ihbarı yapılan 1 kişinin arandığını bildirdi.

Açıklamada, tüm kurumların sahada teyakkuz halinde olduğu vurgulanarak, "2 bin 219 personel ve 1363 araçla çalışmalar devam etmektedir. Kocaeli'de metrekareye 49 ile 214 kilogram arasında yağış düştüğü tespit edilmiştir. Toplam 2 bin 865 ihbar kaydı yapılmıştır. Acil Çağrı Merkezimize yapılan kayıp ihbarı sonucunda 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Dere yatakları ve su havzaları çevrelerinde dikkatli olunması, resmi kanallardan yapılacak anlık uyarıların takip edilmesi ve acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yetkililere ulaşılması önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.