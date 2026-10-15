Sağanakta elektrik akımına kapılmıştı! Hafız Mahmut Düzce'de defnedilecek
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Fatih’te sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak’ın cenazesinin bugün saat 14.00’da Fatih - İsmail Ağa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Düzce’de toprağa verileceği öğrenildi. Mahmut Işıldak’ın hafız olduğu, babasını da 6 ay önce kaybettiği ortaya çıktı.
İsmailağa Derneği, dün yolda yürüdüğü sırada yağış sırasında oluşan su birikintisinden geçerken yer altındaki elektrik kablolarının yüzeye çıkması sonucu akıma kapılarak hayatını kaybeden Mahmut Işıldak’ın cenazesinin bugün saat 14.00’da Fatih - İsmail Ağa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Düzce’de toprağa verileceğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında ise hafız Mahmud'un merhum Ömer Faruk Işıldak’ın oğlu olduğu açıklanmıştı.