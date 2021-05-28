“Üç maymun” söylemini, Ramazan fıkrası ile cevaplayalım!

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Ramazan ayından yeni çıktık ama..

Biz yine de, gündem ile yakından alakalı bir Ramazan fıkrası ile yazıya başlayalım..

Hayvanlar alemi içinde, zekilik konusunda kral sayılan tilki, açlık başına vurmuş, ormanda gezinip, yiyecek bir şeyler aramakta iken..

Birden, bir ağacın dalında asılı bir geyik budu görür.

Aç da olsa, tilki bu..

Hemen balıklama dalmaz, “geyik budu”na..

“Birazcık üç maymunu oynayalım” der..

“Nasıl olsa geyik budu burda.. Kaçmıyor ya” der..

“Ağacın dalında, geyik budunun ne işi var” diye şüphesini gidermek üzere, sağını solunu kontrol etmeye başlar.

Ve kurulan tuzağı görür.

Aslında aç tilkiye sunulmuş gibi gözüken “Geyik budu”na bağlantılı ip, kurulmuş tuzaktaki bombaya gitmektedir..

Haliyle geyik buduna el uzatmadan.

Geyik budunun asılı olduğu ağacı gören bir uzaklığa gidip, ordan alanı seyir ederken, yere uzanıp bekler..

Biraz sonra saf kurt gelir, geyik budu ile, görüş mesafesindeki tilkinin uzanmış halini görür, şaşırır..

Tilkiye sorar “Ne yapıyorsun dostum?”

Tilki aptala yatar ve cevap verir:

“Hiiiç! Yatıyorum”

Kurt meraklanır:

“İyi de, burada bir but var?”

Tilki ilgisiz şekilde, “Evet var” der..

Kurt tekrar sorar:

“Neden yemedin?”

Tilki, soruyu sakince cevaplar:

“Bugün orucum”

Kurt kendinden emin bir şekilde, “Müsaaden varsa, ben tek başıma yiyeyim o zaman!” der..

Tilki de “Buyur afiyet olsun” der.

Saf kurt, geyik budunun bombayla tuzaklandığının farkında olmaksızın,   uzanır uzanmaz, bir patlama ve ardından ortalık toz duman olur.

Kurt yaralı şekilde yere uzanırken..

Tilki sakince budun yanına gelip, yemeye başlar.

Bunu gören kurt; yaralı da olsa, bağırır: “Lan hani oruçtun?”

Tilki pişkin pişkin; “Biraz önce top patladı, duymadın mı?” der..

Bugünkü halimiz de işte bu..

Birileri, çok güzel bir geyik budunu hazırlamış..

Muhafazakârları sahaya çekmeye çalışıyorlar..

“Koşun koşun, kaçırılmaz bir yemek var, burda” diyorlar..

Rağbet etmeyince..

“Ne olur ne olmaz, biz bu topa girmeyelim”’ diye çekingenlik gösterince.. 

“Siz aç değil misiniz? koşun koşun, çok lezzetli” diye çağrılarını yineliyorlar..

Ama aslında..

Tuzağı kurmuşlar..

Bizi, kendilerinin pisliklerini temizliğe çağırıyorlar..

Son videolar eşliğindeki tartışmalarda gündeme gelen isimlere bakıyorsunuz..

312 general içinde yer alan, Akit’e karşı toplu dava açan general Galip Mendi’den başlayın..

Muhafazakar siyasetçilere her daim mesafeli duran, Sözcü’nün Saygı Öztürk’ünün kankası Korkut Eken’e kadar..

Erbakan’ın Libya gezisine, imza vermeyen dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’dan..

Daha nice Milli Görüş çizgisindeki siyasetçilere mesafeli bürokrat, asker ve emniyetçi varsa, hepsine kadar..

Kim varsa, sahada..

Bize çağrı yapılıyor:

“Üç maymunu oynamayın.. Gelin burdaki kirliliklerle ilgilenin, kiri temizleyin..”

İyi de, bunlarla iş kotaranlar sizsiniz.

Bu isimleri kahraman ilan eden sizsiniz..

Bu kişileri öve öve bitiremeyenler sizsiniz..

Ve bu kişilerin de, aleyhlerine bir durum oluştuğunda, koşa koşa gidip konuştuğu/demeç verdiği adamlar da sizsiniz.. Bakın Galip Mendi’ye..

Kime röportaj veriyor?

Yazarlarından birisi casusluktan yargılanan, sitenin kendisi de, benzer suçlama sebebi ile kapatıldığı için, ismini değiştirerek yayın yapan odatv’ye konuşuyor..

Bakın Korkut Eken’e..

Başı sıkıştığında, CHP’nin Sözcü’süne koşuyor..

Sözcü’nün, AK Parti düşmanı Saygı Öztürk’üne koşuyor.

Sonra muhafazakarlara dönüp, “Şuraya bir el atsanıza. Niye öyle sessiz, seyrediyorsunuz” diyorlar..

“Geyik budu’na bağlı bomba”yı gördük de, onun için seyrediyoruz.

Ha, bomba patladıktan sonra, sahtekarlık yapıp, “top atıldı ya” demeyiz ama..

Oyuna da gelmeyiz..

BBC Türkçe’nin yaptığı haberdeki, “Bir hükümet yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, Soylu hakkında söylenilenler doğru”  ahlaksızlığını görüp de..

BBC Türkçe’yi kaynak alıp, onlarca rezil medya organının aynı yalanı tekrarladığını görüp de..

Tezgahı çakmazsak..

Dün yine, bir başka operasyon medyası Bloomberg, ismini vermediği hayali üst düzey AK Parti’nin, “Partide çoğunluk Sedat Peker iddialarıyla ilgili soruşturma istiyor” dediğini iddia ediyorsa..

Burdaki kirli tezgahları görüp, “Aman ha aman.. Oyun büyük. Tuzak büyük.. Bunlar, bu kadar rezilce yalanları göze aldıklarına göre, her zamankinden daha fazla dikkatli olmamız gerekir” deyip...

Gardımızı daha güçlü şekilde almamız, oyuna gelmememiz lazım..

Biz bu tezgahı, 28 Şubat’ta da yaşadık..

Refah Partisi’nden bazı milletvekillerinin istifanın eşiğinde olduğunu iddia ettiler..

Boşverin 28 şubat sürecini..

Davutoğlu, Babacan parti kurarken, “AK Parti’de 40’a yakın milletvekili, istifa hazırlığında” yalanlarını gördük biz..

Birileri, fitne kazanını kaynatıyor..

Bizden de, fitne kazanının altındaki ateşi kızıştırmamız isteniyor.

Biz kararlıyız.. Bu oyuna gelmeyiz..

Bütün aktörler, sizin mahallenizin elemanları iken..

Biz niye, bu filmde figüranlık yapalım ki?

Siz çevirin filminizi..

Biz, zamanı geldiğinde.. Masayı yumruğu vurmasını da biliriz. 

 

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Yorumlar

Aziz şehir

Oyunlara gelmemek lazım. Uyanık olmak lazım.
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Süleyman Sırrı Dinçer

Kaleminize ,yüreğinize sağlık Sevgili Karahasanoğlu.
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