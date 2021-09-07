Taliban’ı sabah akşam tartışanlar, Gine’den niye bahsetmiyor?

Şu laikçiler yok mu, laikçiler..

Şu Kemalistler yok mu, Kemalistler..

“Atatürkçüyüz” diye tepemizde boza pişirenler..

“Çağdaş, modern Türkiye’den yanayız” diyenler..

“Kadın hakları” sözleri ile, kadınları mal gibi pazarlamaya çalışanlar..

Gelişen olaylar ışığında öyle deşifre oluyorlar ki..

Niyetlerinin demokrasi, kadın hakları, özgürlük savunuculuğu olmadığı öylesine net anlaşılıyor ki..

Biz ifadede aciz kalıyoruz.

Son karşılaştırmalı örneğimiz..

Afganistan ile, Gine’de yaşanılanlar.

Biri Asya ülkesi..

Diğeri Afrika ülkesi..

Aslında ikisinin de halkı Müslüman..

Birisinde ABD işgalinde yapılmış illegal seçimde işbaşına gelenleri, geniş halk katmanlarının desteği ile deviren Taliban gerçeği var.

Diğerinde..

Fransız sömürgeliğinden kurtulup, belki bazı yanları eleştirilse de, seçimle cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan kişinin, İsrail’le yakın ilişkisi sorgulanan bir yarbay bozuntusu tarafından darbe ile indirilmesi var..

Taliban’ın Afganistan’da ABD işgalini sonlandırıp yönetimi devralmasını..

Türkiye’deki sol kesim.. Atatürkçü kesim.. Kemalist kesim..

Nerede ise 1 aydır birinci tartışma konusu yaptı..

“Taliban şunu yapacak.. Taliban bunu yapacak.”

Size ne kardeşim, Afganistan’da ne yaparsa yapar..

Dert mi size?

Eğer Afgan halkı, Talbian’dan rahatsız ise..

Taliban’ı devirirler, olur biter..

Ama takip ettiğimiz kadarı ile..

Taliban, her yerdeki derebeyleri devire devire, tüm Afganistan’daki hakimiyetini perçinliyor.

Bize de..

Afgan halkının iradesine saygı göstermek düşüyor.

“Kadınlara burka giydirilecek mi” diye kara kara düşnenlere de..

“Halka, yüzyıllar boyu örfünde olan burkayı giydirmek mi daha büyük zulümdür, yoksa örfünde yüzyıllardır olmayan başını açtırmaya zorlamak mı daha büyük zulümdür” diye sorar..

“Sizin.. Yüzyıllardır Türk toplumunun örfünde olmayan ‘kadınlara başlarını açtırma’yı zorla kabul ettirmeye çalışanların.. Kadınların kıyafeti üzerinden Taliban’a söyleyecek tek söz hakları yoktur” der, konuyu kapatırız.

Siz de kadınların kıyafetine karışmışsınız..

Onlar da, iddiaya göre kadınların kıyafetine karışacak..

Biriniz zorla baş açtırmışsınız..

Diğeri ise, “Yüzyıllardır sizin kıyafetiniz bu, bunu giyin” demiş..

Bana soracak olursanız..

Bizdeki 28 Şubat’çıları, Taliban ile kıyaslamak bile mümkün değil..

Ama ne yaptılar?

Televizyonlarda Taliban tartışılıyor..

Gazetelerde Taliban yazılıyor..

İnternet sitelerinde, haberlerin nerede ise % 80’i Taliban üzerine..

Nerede ise..

“ABD işgali sürsün. Taliban gitsin” diyecekler.

ABD’nin Afgan halkına yaşattığı ölümler, yaptığı katliamlar sıradan olay olarak değerlendirilip, Taliban’ın henüz daha uygulamaya geçirmediği kadınların burka giymesi ise, büyük bir zalimlik olarak gösteriliyor.

Yani..

İnsanları öldür..

Suç değil.

Bir kadına “Burka giy” de..

İşte o, büyük bin insanlık katliamı..

İşte bu riyakarlığa imza atanlar..

Şimdi bir defa daha, Gine’deki darbe ile, suçüstü oldular..

Taliban ile ilgili sabah akşam tartışma çıkartanlar..

Gine’deki darbe sonrasında, tek kelime etmiyorlar..

Bir tanesi çıkıp da, “Gine’deki bu yarbay bozuntusu da kim? Nasıl darbe yapmaya kalkabilir? Biz buna niye sessiz kalıyoruz” demiyor..

Taliban aleyhine gösteri düzenleyen çağdaş kadınlar, Gine’deki darbeci yarbay aleyhine tek gösteri düzenlemiyor..

Adeta üç maymunu oynayıp, “Bize ne kardeşim Gine’den? Biz işimize bakalım” diyorlar..

Aslında..

Gine’de, onlar açısından Taliban benzeri ters bir gelişme olsaydı..

Emin olun şimdi..

Gazetelerinin, televizyonlarının, internet sitelerinin tamamı, “Gine’de şeriata adım adım.. Kadınlar evlere hapsedilecek.. Kadınların özgürlükleri kısıtlanacak” diye, artık aklınıza ne gelirse, hepsini makineli tüfek gibi saydıracak, “Gine aşağı.. Gine yukarı” modunda tartışmalar başlatacaktı.

Kendi kafalarından bir darbeci, Gine’de yönetimi ele geçirince..

Seçilmiş cumhurbaşkanını indirince..

Kemalistlerin tamamı, suspus oldu.

Solcular şimdi Gine’de olanlardan habersiz rolüne yatıyorlar..

Sorduğunuzda, “Haaa, Gine’de mi? Hiç bilmiyorum ki.. Gine’de ne olmuş? Ay bugün mü? Hiç takip edemedim, şekerim!” cevabı veriyorlar..

Afganistan’daki Taliban’ın yeni yönetimde ne yapacağını, ne yapmayacağını listeler halinde önümüze koyup Türkiye’deki dindarları da tahkir etmeye kalkanlar.

Gine’deki darbeciye tek kelime etmiyorlar.

“Fransız sömürüsünü tümü ile bitirmek zorundayız” diyen ve bunu dediği için darbeye maruz kalan seçilmiş cumhurbaşkanının indirilmesine tek kelime ile itiraz edemiyorlar.

Benim istediğim çok şey değil..

Laikçiler dürüst olsun.

Kemalistler ilkeli olsun.

“Türkiye dışındaki ülkeler, bizi ilgilendirmez” diyorlarsa..

Bunu Afganistan için de, Gine için de söylesinler..

“Biz kendi ülkemizdeki demokrasiye önem verdiğimiz gibi, kadın haklarına önem verdiğimiz gibi.. Afganistan’daki demokratik kurallara uygunluğu da gözlemleriz. Kadın haklarının hayata geçirilmesini de takip ederiz” diyorlarsa..

O zaman..

Gine’deki darbeye de bir yorum getirmek zorundalar.

Gine’de sadece kadınların değil, onlarla birlikte erkeklerin haklarının da askıya alınmasına karşı, bir itirazda bulunmaları gerekir..

Bulunmuyorlar.

Bulunmayacaklar.

Çünkü onlar..

Türkiye’deki kadın haklarından bile bahsetmediler.

Kadın haklarının kısıtlanmasında, öncü rol oynadılar.

“Başörtü diye bir hak yoktur” deyip, üniversite öğrencilerini bile kapılardan geri çevirdiler.

Dolayısıyla, şimdi Taliban’a ahkam kesip, Gine’yi görmezden gelmeleri, Türkiye’de insanlara yaşattıkları zulümlerin yanında, solda sıfır kalır..