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Sadece tarihî değil, dinî kuralları terkettiğimiz de yalan!

11 Kasım 2018 Pazar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “yalan söyleyen tarih anlatıldı” demiş..

“Anlatılan, sadece yalan tarih mi?”

Sadece, geçmişte yaşanmış olayların aktarımları mı yalan?

Neyi doğru anlattılar ki bizlere?

“Dine dayalı hukuku bırakıyoruz, bilimin ışığı ile aydınlanmış Medeni Kanun’u kabul ediyoruz” dediler..

Zannettik ki..

Bilimin doğruluğunu ispatladığı, laboratuvara sokup, iki hidrojen atomu ile bir oksijen atomunu birleştirdiğinde suyu elde ettiği gibi.. 

Kimsenin itiraz edemeyeceği, laboratuvarda doğruluğu tespit edilmiş bir medeni kanun sistemi var..

O kanunu alıyoruz.. 

Bize öyle yutturdular..

Sonra bir de baktık ki..

Katolik nikahlı sistemi almışız.

Evlenen insanlar, yıllarca boşanamadılar..

Yıllar sonra öğrendik ki..

Boşanma hukukunu iktibas yoluyla aldığımız ülke katolikmiş..

Onun için de kanunları katolik sisteme göre belirlenmiş.

Hali ile..

Boşanmayı zorlaştıran, hatta neredeyse imkansız hale getiren bir düzenlemeleri varmış.

Biz “Çağdaş, modern hukuk” diye İsviçre’den Medeni Kanun’u kopyalayıp alınca..

Taaa 1970’li yıllara kadar gelen..

Boşanmanın neredeyse imkansız olduğu bir sistemi, farkına varmadan kabul etmiş duruma düşmüşüz..

Örnekler bir-iki değil..

Onlarca..

Medeni Kanun ile birlikte, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nu da, İsviçre’den alıp, tercüme edip, uygulamaya koymuşuz..

Bize, “Artık modern bir yargılama usulümüz var..

Dine dayalı hukuk sisteminden kendimizi kurtardık” demişler..

Bizim dine dayalı hukuk sisteminden kurtulma diye bir niyetimiz yok ama..

İslam’ı hayatımızdan çıkartma diye bir amacımız yok ama..

O niyette olanlar, böyle takdim etmişler.. “Dini kurallardan kurtuluyoruz” demişler..

Türkiye’yi kandırmışlar..

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’ndan sonra, Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu’nu da alınca..

Olayın farkına varmışız..

Çünkü Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu’nu, devlet yetkilileri İsviçre’den değil..

“Bir tanesi de Almanya’dan olsun” düşüncesi ile..

Almanya’dan almayı tercih etmişler..

Buradan da anlaşılıyor ki..

Kanunların alındığı ve çağdaş ülkeler diye gösterilen Avrupa’da da, kanunlar tekdüze değilmiş.

İsviçre’de farklı..

Almanya’da farklı kanunlar varmış.

Olsun..

Bize “Çağdaş hukuku alıyoruz” diyerek..

Tek bir “çağdaş hukuk” varmış.

Bilimsel temelleri olan, dünya genelinde kabul görmüş tek bir hukuk sistemi varmış.

O bilimsel temelleri olan hukuku alıyormuşuz gibi göstermişler..

Ama ayrıntıları görünce..

Olayın farkına varmışız.. 

İsviçre’den alınan kanunda yemin edilirken “Allah” kavramı üzerine yemin edilmesi öngörülmüş..

Almanya’dan alınan Ceza Yargılaması Kanunu’nda ise, “Namusum ve vicdanım üzerine dosdoğru söyleyeceğime yemin ederim” metni varmış...

Vay canına sayın seyirciler..

Hani İsviçre’de yaşasanız..

Mahkemelerin tamamında, “Allah” adı üzerine yemin edeceksiniz..

Almanya’da yaşıyor olsanız..

Mahkemelerin tümünde, “namus ve vicdan üzerine” yemin edeceksiniz..

Ama kaderimize bakın ki..

Pisliklerinde bile mavi boncuk varmış gibi, Avrupalıların her şeyini taklit eden bizler..

Bir mahkemeye gidiyoruz, “Allah” adı üzerine yemin ediyoruz..

Doğru söylediğimize, “Allah”ı şahit tutuyoruz..

Diğer mahkemeye gidiyoruz..

Doğru söylediğimizi göstermek için, “namus ve vicdanımızı” kefil tutuyoruz..

Merak edip sorguluyorsunuz..

Niye, İsviçre’den aldığımız kanunda, “Allah” adı üzerine yemin ediliyor da..

Almanya’dan alınan kanunda, “Allah” kavramı yerine.. “Namus ve vicdan” kavramları konulmuş?

Meğerse..

İsviçre, o dönemin şartlarında, Almanya’ya göre daha dindar bir ülke imiş..

Dindar dediysek, İslam anlamında değil..

Hristiyanlık anlamında..

Ama..

Hristiyanlık’ta da, “Allah” inancı olduğu için..

Yeminlerini, “Allah” üzerine ediyorlar.

Almanya ise..

İsviçre’ye göre..

O tarihlerde daha entel-dantel..

Biraz daha laik..

Nihai noktada, “namus ve vicdan” kavramlarını da, dini değerler olarak kabul etmek mümkün ama.

O günün şartlarında..

İsviçre’ye göre, daha laik olan Almanya’da, “Allah” kavramı üzerine değil..

“Namus ve vicdan” kavramları üzerine yemin edilmesi öngörülmüş..

Garibim Türkiye de..

Yargılama usulü kanunlarının birisini İsviçre’den almış.

Diğerini Almanya’dan almış..

Bir mahkemede “Allah” diyerek..

Diğerinde ise, “Namusum ve vicdanım üzerine” diyerek yemin eder olmuş..

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Ne diyorduk?

Batı’dan kanunlar iktibas edilerek, çağdaşlaşma yolunda hızlı adımlarla ilerledik..

Dini hukuktan uzaklaştık..

Oysa..

“İslam’dan uzaklaştık” deseler..

Doğru söylemiş olurlardı ama..

“Dinden uzaklaştık” deyince..

“Acaba” diyorum..

Somut örnek önümüzde işte..

İslam’dan uzaklaşmışız..

Hristiyan hukukuna yaklaşmışız..

Boşanmada, İslam’ın kurallarını kaldırmışız..

Hristiyanlığın, hem de Katolik mezhebinin kurallarını almış, yıllarca uygulamışız.. 

Neyse ki..

Hristiyanlığın, dünyaya dair çok yoğun düzenlemeleri yok da..

İslam dinindeki gibi, günlük muamelelerin tamamını belirleyen ayrıntılı düzenlemeleri yok da..

Hayatımızı tümüyle Hristiyanlık kuralları ile dizayn eder hale düşmemişiz..

Avrupa ülkelerinin günlük hayatlarında, dünyaya ait kuralları nadiren olan Hristiyanlığın izleri ne kadar ise..

Aldığımız kanunlar vasıtasıyla da, Hristiyanlığın izlerini o kadar  günlük hayatımıza aksettirmişiz..

İslam’a inanıyoruz ama..

Hristiyanlar gibi boşanmışız.

Daha doğrusu, boşanamamışız..

Şimdi buyursun, “laik hukuk”tan bahsedenler..

Şu işleri bir izah etsinler..

1923’ten sonra dizi dizi Avrupa’dan kanunlar iktibas edilirken..

“Laik hukuk”a mı geçtik? 

Yoksa, çaktırmadan çaktırmadan..

Satır aralarında Hristiyanlığın izleri olan bir hukuk sistemine mi geçtik?

 

YORUM YAZ

  • kibarcikkibarcik49 dk önce
    şaşkın aynen soy adının gıbı isminle mütenasıpsın senın eskı sıstemde meclısten gecmesı munhal bak şimdi yenı sıstemde neler gelcek goreceksınız ...den catlıyacaksınız caresı yok veselam
  • Nuran DevresNuran Devres56 dk önce
    Ne yani, şeriatı mı özlüyorsun? ..
  • emekliemekli1 sa önce
    ... neden bu kadar artmakta bunların üzerine yoğunlaşın 55
  • ŞaşkınŞaşkın1 sa önce
    ... Bu kanunu şurdan, şu kanunu burdan almışlar, ee doğruysa neden olmasın? Varsayalım ki yanlış yapmışlar, buna karşık bu yanlışları düzeltmek adına siz ne yaptınız?.. Eğer o döneme küfrederek bu işler çözülecekse hep berabet küfredelim. AB ye üye olduk diye öğle vakti havai fişek patlatanların bu konuda söz söyleme hakkı olmasa gerek. 180 kez değiştirilen kamu ihale yasası sizi rahatsız etmiyor da falanca yasanın nereden geldiği ile uğraşıyorsunuz. İtaati farz gördüğünüz şahsiyetler ihale yasasına gösterdikleri hassasiyeti bu ithal yasalara da gösterselerdi ya!?.. Birşeyin nereden geldiği değil doğru olup olmadığı öncelikli olmalı, varsa bir yanlış düzeltirsin. Yerçekimini Newton keşfetti diye inkar mı etmeliyiz!?.. 
  • BaşeğmezBaşeğmez2 sa önce
    Dünya da kanunları böyle çarpık olan tek ülke herhalde yalnızca Türkiye dir. Çünkü herşey kafirin yazdığı kanun ve yönetmelikler. Peki neden böyle olduk peki. Osmanlı İmparatorluğunun bitimine kadar dini kurallar ve bunların yazılı olduğu neredeyse milyonlara varan yazılı eser ve tefsir. Sonra tüm geçmişe adeta reset çekilerek latinalfabesi getirildi. Böylece altı yüz yıllık bilimsel veri döküman ve kültürümüz hepsi sıfırlanıp yok edildi. Her şeyde dünyanın önündeyken sonuna düşüverdik. Tek çözüm Allah’ın kanunlarını hayatımıza hakim kılmaktır.
  • alkanalkan2 sa önce
    ....
  • ayhanayhan2 sa önce
    yazılanları okumuyor musunuz? laf olsun diye mi yorum yapıyorsunuz...hey vatandaş kimsenin boşanmak gibi derdi yok 4 kuşak önceki deden 4-5 tane kadınla mı evliydi? boş deyince boşanılıyor muydu? hem hiç bir tarihi dini birikimin yok, sonra salla sallayabildiğin kadar...yalan söyleme arap aleminde son 150 yıla kadar kimse haremde 40 kadınla beraber yaşamıyordu. normal bir ailede böyle saçma bir şey olmazabd de mormon tarikatinde 12 tane karısı olanlar var yasak falan da değil."mormon"san sana bu izin var yaşadıkları yer UTAH eyaleti..bunlar da dini bir cemaattir.ikide bir arap arap deyip durma Urfa,Hatay,Adana,Mersin de ne kadar arap var sen biliyor musun. Ha bunlar suriyeden falan gelenler değil 700 seneden beri burdalar gebeş gebeş konuşma otur biraz tarih ve dini muamelat oku...ayıp be arap da arap ben de arap oldum var mı itirazın..sen ne kadar Türksün soyağacını ne kadar biliyorsun Osmanlıca bilmeden de asla öğrenemezsin haberin olsun.
  • Ibrahim akIbrahim ak3 sa önce
    Haayretler içersindeyim m.kemale mi laf soylediniz bana mi öyle geldi hazir eliniz değmişken rizenin bombalanmasi hocalarin asılması şapka giymeyen kadının asılması dini tedrisatın yasaklanmasina da değineydiniz yalniz a bunlarin ilgisi yok maalesef bunlar hiçbir dine inanmıyorlardı ama o kadar aceleleri vardi ki kendi akillarindaki kanunları yazacak vakitleri yoktu o yuzden dinden en uzak gorduklerini iktisap edip zamanla kafalarina uydurdular hele bi de evlenme memnuiyetlerinden süt kardesleginin kanundan cikarilmasina bi baksaniz ne tarz bi diktatoryayla yonetildigimizi görürüz
  • Fikret akınFikret akın3 sa önce
    Namus ve vicdan yoksa ALLAH inancı ve korkusu sevgisi olur mu.....Namus ve vicdanı üzerine yalan yerine yemin eden haram yiyen rahat mı......
  • İkrarİkrar3 sa önce
    Osamli ,yani cumhuriyet,ilan edilmeden ulkeyi ejnebiler istila etmeden evlenmeler talak uzere bosaniyordu kagit uzerinde olmasada.onceleri soz senetdi insanlari,mert,di boc para verse karsiliginda senet demek guvensizlik belirtidiydi sozumuz soz denirdi neden hep araplardan ornek veriliyor,turkiye cumhuriyetinde,sanki zor bosaniliyorda tek bir soze bosuyor islama gore uc kere deniyorsa.onceki evlilikler es,di simdikiler kalles,nasilsaniz oyle yonetilirsiniz biz evlenecek bir esle aglar aglayan uzulurse uzulen mutluysa mutlu evlilikler olurdu ve Allahin dedigi olurdur Allah cc ,de bu yuvayi korurdu.
  • İkrar İkrar 4 sa önce
    Madem islami benimsemiyene,nediyelim gunaydin.biri soyle diyor,sen avrupada yasiyon.buraya yorum yapamazsin diyor sanki kendisi avrupa yanlisin gibi yorum yapmiyor .medeni kanun isvicreden, ve almanyadananayasa hukuku bu biliniyor bilenler biliyor ya dayatiyorlar yada ogrendikden sonra aldatildik deniyor.bu hakli bir gerekce,deyil madem avrupadan,yorum istemeyen yorumcuya sesleniyom. Avrupa kanunlariyla turkiye cumhuriyeti anayasasina konmasina neden ,ihtirazi olmaz.derseki zaten cumhuriyet,de onlarin istegile kuruldu diyorsa burdada bir ariza var.
  • vatandaşvatandaş4 sa önce
    Boşanmanin kolay olması iyimi?  ... Zengin Arap erkeği birden fazla kadınla evleniyor boşamak istediğini de kolayca boş ol, boş ol, boş ol diye boşuyor. Bunu mu istiyorsun.
  • MisafirMisafir8 sa önce
    İslam da boşanma hukukunu da yazsaydiniz iyi olurdu.

Ali Karahasanoğlu

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