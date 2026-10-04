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Gündem Adana'da korkutan deprem fırtınası! Saimbeyli bir kez daha sallandı
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Adana'da korkutan deprem fırtınası! Saimbeyli bir kez daha sallandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Adana'da korkutan deprem fırtınası! Saimbeyli bir kez daha sallandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde gündüz saatlerinde yaşanan üst üste depremlerin ardından akşam saatlerinde 4,4 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı daha meydana geldi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

SAİMBEYLİ'DE 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Adana'nın Saimbeyli ilçesi bir kez daha sallandı. Gündüz meydana gelen iki depremin ardından ilçe bu kez 4.4 büyüklüğündeki depremle sallandı.

17 DAKİKA ARAYLA İKİ KORKUTAN DEPREM

Saimbeyli'de ilk olarak saat 14.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.99 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. 17 dakika sonra ise 4.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Bu deprem ise uerin 8.67 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

UZMANLAR UYARMIŞTI

ÜŞÜMEZSOY: ÇOK SAYIDA KÜÇÜK DEPREM OLABİLİR

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise farklı bir değerlendirme yaptı. Üşümezsoy, "Adana ve çevresinde büyük bir deprem yerine çok sayıda küçük deprem meydana gelebilir" dedi.

DİĞER UZMANLAR NE DEDİ?

Prof. Dr. Osman Bektaş, "Şu anda yani Adanalılar için panik yapacak bir durum yok" dedi. Bektaş, depremlerin büyüklüğünün artmasının kendisini tedirgin ettiğini, bölgede olabilecek depremin yaklaşık 6 büyüklüğünde olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremlerin büyük ihtimalle aynı fay üzerinde gerçekleştiğini belirterek, "Bu bölgede 6'nın üzerine çıkacak depremler üretebilecek faylar var Adana'nın kuzeyinde. Evimizin güvenli olması gerekiyor" dedi.

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