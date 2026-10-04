Ateşkes yine hiçe sayıldı! İşgal ordusu Lübnan’ın güneyini vurdu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İşgal ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına yönelik ihlallerini sürdürerek Lübnan’ın güneyindeki birçok noktaya hava ve topçu saldırıları düzenledi. Savaş uçaklarının Nebatiye ve Sur çevresini hedef aldığı saldırılarda, gece saatlerinde bir devlet okulunun çevresi de topçu ateşine tutuldu.
İşgal ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik saldırıları devam ediyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığı bilgilere göre savaş uçakları, Nebatiye vilayetine bağlı Kefertebnit beldesi ile Sur kentindeki Mansuri beldesini hedef aldı.
Savaş uçaklarının ardından topçu ateşi
Hava saldırılarının yanı sıra işgal topçuları da bölgedeki çok sayıda noktayı bombardımana tuttu.
Nebatiye’de bulunan Mifedun ve Şakra beldelerinin çevresi ile Arnun-Kefertebnit arasındaki bölgeye topçu saldırıları gerçekleştirildi. Sur’a bağlı Mansuri beldesi de topçu ateşinin hedefi oldu.
Devlet okulunun çevresini vurdular
Saldırılar gece saatlerinde de sürdü. Mifedun beldesindeki devlet okulunun çevresine işgal güçleri tarafından topçu saldırıları düzenlendi.
Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beraşit beldesinin dış kesimlerinde ise işgal ordusunun patlatmalar gerçekleştirdiği bildirildi.
Ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan’ın güneyindeki saldırıların sürmesi, bölgedeki gerilimi yeniden artırdı.
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