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Gündem Ateşkes yine hiçe sayıldı! İşgal ordusu Lübnan’ın güneyini vurdu
Gündem

Ateşkes yine hiçe sayıldı! İşgal ordusu Lübnan’ın güneyini vurdu

Yeniakit Publisher
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Ateşkes yine hiçe sayıldı! İşgal ordusu Lübnan’ın güneyini vurdu

İşgal ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına yönelik ihlallerini sürdürerek Lübnan’ın güneyindeki birçok noktaya hava ve topçu saldırıları düzenledi. Savaş uçaklarının Nebatiye ve Sur çevresini hedef aldığı saldırılarda, gece saatlerinde bir devlet okulunun çevresi de topçu ateşine tutuldu.

İşgal ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik saldırıları devam ediyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığı bilgilere göre savaş uçakları, Nebatiye vilayetine bağlı Kefertebnit beldesi ile Sur kentindeki Mansuri beldesini hedef aldı.

Savaş uçaklarının ardından topçu ateşi

Hava saldırılarının yanı sıra işgal topçuları da bölgedeki çok sayıda noktayı bombardımana tuttu.

Nebatiye’de bulunan Mifedun ve Şakra beldelerinin çevresi ile Arnun-Kefertebnit arasındaki bölgeye topçu saldırıları gerçekleştirildi. Sur’a bağlı Mansuri beldesi de topçu ateşinin hedefi oldu.

Devlet okulunun çevresini vurdular

Saldırılar gece saatlerinde de sürdü. Mifedun beldesindeki devlet okulunun çevresine işgal güçleri tarafından topçu saldırıları düzenlendi.

Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beraşit beldesinin dış kesimlerinde ise işgal ordusunun patlatmalar gerçekleştirdiği bildirildi.

Ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan’ın güneyindeki saldırıların sürmesi, bölgedeki gerilimi yeniden artırdı.

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Asya

Lanetlerin karşısında adam gibi adam yok da ondan. Dostum dostum diyerek bi yere varamayız.
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