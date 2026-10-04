Sıcak saatler yaşanıyor! Karadeniz'de gemi vuruldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'deki köprü ile Odessa'ya askeri malzeme taşıyan iki gemiyi vurduk" ifadeleri kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü ile Karadeniz'de Odessa Limanı'na askeri malzeme taşıdığı belirtilen iki kuru yük gemisinin insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'nın altyapı tesisleri ile Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, gün içinde Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki, asker sevkiyatı ve askeri yüklerin lojistiğinde kullanıldığı belirtilen Kuzey (Severniy) Köprüsü'nün vurulduğu aktarıldı.
Ayrıca Karadeniz'in kuzeybatısında seyir halindeyken Odessa Limanı'na askeri malzeme taşıdığı belirtilen iki kuru yük gemisinin de vurulduğu ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada da Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından İHA'larla düzenlenen saldırılarda, Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'nün vurulduğu kaydedilmişti.
Açıklamada, söz konusu köprünün askerlerin sevkiyatı ve askeri yüklerin lojistiğinde kullanıldığı belirtilmişti.