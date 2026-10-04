  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Paris’teki sokak röportajında dikkat çeken sözler: “Filistin’i İsrail’e bırakıyorsanız Amerika’yı da Kızılderililere bırakın” Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe: Türk askerini ABD tankları durduramaz 17 aylık bebeğin kalbi üç kez durdu! Annenin “sağlıklı” diye verdiği içecek ölümün eşiğine getirdi Sokak röportajında dikkat çeken diyalog: “135 parti var ama hepsi parti mi?” Azerbaycan'da başörtüsü yasağını eleştiren aktivist gözaltına alındı! Vatandaş anlattı, AK Parti raporladı! Edi Rama’dan Alman basınına Türkiye cevabı: “Tehdit değil, barış ve istikrar görüyorum” Trump’tan dikkat çeken Kim Jong-Un açıklaması! “112 nükleer füzesi varsa iyi geçinmek güzel” Fatma Betül Sayan Kaya hakkında “60 özel kalem” iddiası ‘Meclis’te Başörtülüyü gördünüz, milyarları görmediniz! Karahasanoğlu’ndan muhalefete sert çıkış
Dünya Sıcak saatler yaşanıyor! Karadeniz'de gemi vuruldu
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Karadeniz'de gemi vuruldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sıcak saatler yaşanıyor! Karadeniz'de gemi vuruldu

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'deki köprü ile Odessa'ya askeri malzeme taşıyan iki gemiyi vurduk" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü ile Karadeniz'de Odessa Limanı'na askeri malzeme taşıdığı belirtilen iki kuru yük gemisinin insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'nın altyapı tesisleri ile Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, gün içinde Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki, asker sevkiyatı ve askeri yüklerin lojistiğinde kullanıldığı belirtilen Kuzey (Severniy) Köprüsü'nün vurulduğu aktarıldı.

 

Ayrıca Karadeniz'in kuzeybatısında seyir halindeyken Odessa Limanı'na askeri malzeme taşıdığı belirtilen iki kuru yük gemisinin de vurulduğu ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada da Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından İHA'larla düzenlenen saldırılarda, Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'nün vurulduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, söz konusu köprünün askerlerin sevkiyatı ve askeri yüklerin lojistiğinde kullanıldığı belirtilmişti.

Rutte’den NATO mesajı: Yakın vadede Rusya tehdidi yok
Rutte’den NATO mesajı: Yakın vadede Rusya tehdidi yok

Dünya

Rutte’den NATO mesajı: Yakın vadede Rusya tehdidi yok

Türkiye'nin denizlerinden fışkırıyordu: Rusya tonlarca almaya başladı
Türkiye'nin denizlerinden fışkırıyordu: Rusya tonlarca almaya başladı

Ekonomi

Türkiye'nin denizlerinden fışkırıyordu: Rusya tonlarca almaya başladı

NATO Genel Sekreteri Rutte'den uyarı: Müttefikler Rusya'ya karşı tetikte olsun!
NATO Genel Sekreteri Rutte'den uyarı: Müttefikler Rusya'ya karşı tetikte olsun!

Dünya

NATO Genel Sekreteri Rutte'den uyarı: Müttefikler Rusya'ya karşı tetikte olsun!

Rusya'da askeri tesisler vuruldu
Rusya'da askeri tesisler vuruldu

Dünya

Rusya'da askeri tesisler vuruldu

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23