İlyas Salman’dan ahirete küstah sözler! Bugün küçümsediğini yarın hatırlatırlar

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ödül törenine katılan İlyas Salman, sahnede yaptığı konuşmayla yeniden tartışmaların odağına yerleşti.

Geçirdiği sağlık sorunundan söz eden Salman, çenesine pıhtı attığını anlattıktan sonra kendisine “maneviyata inanmadığı için çarpıldığı” yönünde sözler söylendiğini aktardı.

Salman ardından, “Halbuki teğet geçti. Ankara’ya uğrayacaktı” diyerek siyasi bir göndermede bulundu.

“AKLIM SIĞMAZ AHİRETİNİZE”

Salman’ın konuşmasının en dikkat çeken bölümlerinden biri ise ölüm ve ahiret üzerine söylediği sözler oldu.

Ölmek istemediğini ifade eden Salman, kendisine ait olduğunu belirttiği şiirinden şu bölümü aktardı:

“Dünya denen güzel bir ifrite gelmek varsa gitmek de var biliyorum ama gitmek istemiyorum. Çünkü kalıbım sığsa bile aklım sığmaz ahiretinize.”

Salman böylece bir taraftan dünyanın ve insan hayatının sonlu olduğunu kabul ederken diğer taraftan İslam inancının temel esaslarından olan ahiret inancına yönelik küçümseyici olarak değerlendirilebilecek bir ifade kullandı.

İNANMAMAK BAŞKA, İNANANLARIN DEĞERLERİNİ HEDEF ALMAK BAŞKA

Elbette herkes neye inanıp inanmayacağı konusunda kendi tercihine sahiptir.

İlyas Salman da ahirete inanmadığını söyleyebilir.

Ancak kişinin kendi inançsızlığını açıklaması ile milyonlarca insanın kutsal kabul ettiği bir inancı “aklım sığmaz ahiretinize” şeklinde sahneden hedef alması aynı şey değildir.

Üstelik Salman’ın sözlerinin merkezinde yine ölüm vardı.

İnsan hayatının kaçınılmaz gerçeği olan ölümü kabul edip ardından ahiret inancını küçümsemek, kendi içinde üzerinde düşünülmesi gereken bir çelişkiyi de beraberinde getiriyor.

BUGÜN SÖYLENEN SÖZ YARIN DA HATIRLANIR

İlyas Salman bugün “Aklım sığmaz ahiretinize” diyebilir.

Fakat insanın söylediği sözler, kendisinden sonra da yaşamaya devam eder.

Bir gün her insan gibi İlyas Salman’ın da hayatı sona erdiğinde bugün söylediği bu sözlerin yeniden hatırlanması şaşırtıcı olmayacaktır.

Çünkü kamuoyu önünde söylenen sözlerin bir hafızası vardır.

İnsan inanmayabilir.

İtiraz edebilir.

Eleştirebilir.

Ancak toplumun inancına yönelik küçümseyici ifadeler kullandığında, o ifadelerin de yıllar sonra karşısına çıkabileceğini unutmamalıdır.

DAHA ÖNCE DE DİNİ KONULARDAKİ SÖZLERİYLE GÜNDEME GELDİ

Salman’ın dini konulardaki çıkışları ilk değil.

Oyuncu daha önce cenazesinin dini usullere göre yıkanmasını istemediğini açıklamış, Hz. Ömer ve Hz. Osman hakkında söylediği sözlerle de tartışmaların odağına yerleşmişti.

Adana’daki son konuşmasıyla Salman, inanç ve ahiret konusundaki yaklaşımını bir kez daha kamuoyu önünde dile getirmiş oldu.