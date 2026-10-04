  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Paris’teki sokak röportajında dikkat çeken sözler: “Filistin’i İsrail’e bırakıyorsanız Amerika’yı da Kızılderililere bırakın” Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe: Türk askerini ABD tankları durduramaz 17 aylık bebeğin kalbi üç kez durdu! Annenin “sağlıklı” diye verdiği içecek ölümün eşiğine getirdi Sokak röportajında dikkat çeken diyalog: “135 parti var ama hepsi parti mi?” Azerbaycan'da başörtüsü yasağını eleştiren aktivist gözaltına alındı! Vatandaş anlattı, AK Parti raporladı! Edi Rama’dan Alman basınına Türkiye cevabı: “Tehdit değil, barış ve istikrar görüyorum” Trump’tan dikkat çeken Kim Jong-Un açıklaması! “112 nükleer füzesi varsa iyi geçinmek güzel” Fatma Betül Sayan Kaya hakkında “60 özel kalem” iddiası ‘Meclis’te Başörtülüyü gördünüz, milyarları görmediniz! Karahasanoğlu’ndan muhalefete sert çıkış
Spor Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu!
Spor

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu!

Beşiktaş Kulübü'nün Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda mevcut başkan Serdal Adalı, camianın güvenoyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Beşiktaş Kulübü’nde gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurul sonucunda Serdal Adalı, 3. kez başkanlık koltuğuna oturdu.

ADALI, 3 BİN 815 OYLA YENİDEN BAŞKAN

Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen ve oy verme işleminin saat 17.00’de sona erdiği genel kurulda, aidatını yatıran 39 bin 500 üyeden 3 bin 910’u sandık başına gitti. Tek aday olarak seçime giren Adalı, kullanılan oyların 3 bin 815 geçerli olanını alarak güven tazeledi.

Divan Kurulu’nun başkanlık başvurusu için gerekli imza şartını sağlayan tek aday olduğunu açıkladığı Serdal Adalı, daha önce 2024 yılında Hasan Arat’ın istifasının ardından yapılan olağanüstü kongreyi ve Mayıs 2025’teki olağan genel kurulu kazanarak başkanlık görevini üstlenmişti.

YENİ YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Serdal Adalı’nın yeni dönem yönetim kurulunda yer alan isimler şu şekilde belirlendi:

Asil Üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre.

Yedek Üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.

 

SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMALAR

Oy verme işlemi öncesinde üyelere hitap eden Serdal Adalı, kulübün mali yapısı, gayrimenkul ve sürdürülebilir gelir projelerine dair açıklamalarda bulundu:

Dikilitaş projesinin tek seferlik gelir oluşturacağı yönündeki endişelere değinen Adalı; buradan elde edilecek kaynağın bir kısmıyla yeni arsalar alıp gayrimenkul projelerini sürdüreceklerini, temel atma töreninin de kısa süre içinde yapılacağını belirtti. Adalı, yeni sponsorluk anlaşmaları, lig ve Avrupa'daki başarıyla artacak müsabaka gelirleri ve yeni yayın ihalesiyle birlikte mali beklentilerin yükseleceğini ifade etti. Ayrıca basketbol takımı için sponsorluk görüşmelerinin sürdüğünü ekledi.

Kadroya katılan yüksek maliyetli oyuncuların Beşiktaş'ı hedeflerine taşıyacak kalitede olduğunu savunan Adalı, ayrılacak oyuncuların bonservislerinden kâr elde edileceğini ve kulübün zarar ederek futbolcu gönderme döneminin kapandığını vurguladı.

Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor

Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Oy verme işlemi başladı: Beşiktaş başkanını seçiyor
Oy verme işlemi başladı: Beşiktaş başkanını seçiyor

Spor

Oy verme işlemi başladı: Beşiktaş başkanını seçiyor

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul başladı, Serdal Adalı tek aday
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul başladı, Serdal Adalı tek aday

Spor

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul başladı, Serdal Adalı tek aday

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu!
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu!

Spor

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyonist lobi ABD'yi felakete sürüklüyor! ABD'li albay çöküşü ilan etti:
Gündem

Siyonist lobi ABD'yi felakete sürüklüyor! ABD'li albay çöküşü ilan etti:

ABD’li emekli Albay Douglas Macgregor, Amerikan ekonomisinin ve ordusunun İsrail tutkusu yüzünden büyük bir çöküşün eşiğine geldiğini belirt..
ABD'de 'Müslüman aday' krizi: Geleceğin Müslüman ABD başkanı, Trump'ın hedef tahtasında
Dünya

ABD'de 'Müslüman aday' krizi: Geleceğin Müslüman ABD başkanı, Trump'ın hedef tahtasında

Mısır kökenli Abdul El-Sayed, Michigan’da Demokrat Parti’nin Senato adayı oldu. Obama’ya benzetilmesini reddeden El-Sayed, sağlık hizmetleri..
Şanlıurfa’ya 39 milyarlık dev sağlık kompleksi! 2 bin yataklı Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
Gündem

Şanlıurfa’ya 39 milyarlık dev sağlık kompleksi! 2 bin yataklı Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

Şanlıurfa’nın sağlık altyapısına büyük güç katacak 39 milyar lira değerindeki 2 bin yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep T..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23